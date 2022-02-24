Испытано на себе: как журналист ставила коронки на имплантаты, и о чем ей стоило знать заранее

В «МедГаранте» работают с оригинальными изделиями от компаний-производителей имплантатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заключительный этап имплантации кажется самым простым, но он включает в себя много важных нюансов.

Несколько месяцев назад журналист решила делать смелый для себя шаг – установить импланты на уже давно отсутствующие зубы. О первом этапе читайте здесь. С какими трудностями пришлось столкнуться и как удалось победить свой страх? Почему важно выбрать хорошую клинику? Сегодня - продолжение истории.

Несколько месяцев назад журналист решилась сделать смелый для себя шаг – установить импланты на уже давно отсутствующие зубы. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Итак, я снова в кресле стоматолога. С момента установки имплантатов прошло почти 3 месяца, отеки и боли давно исчезли и даже неприятные ощущения, которые пришлось пережить во время операции, почти стерлись из памяти.

С администраторами и докторами стоматологической клиники «МедГарант» (о выборе именно этой клиники я не пожалела ни разу) встретились, как хорошие знакомые. О предстоящих процедурах я не волновалась - разве сложно поставить коронку? Наверняка это быстро и совсем не больно.

С администраторами и докторами стоматологической клиники «МедГарант» встретились, как хорошие знакомые. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, половина работы у нас с вами сделана, а теперь мы приступаем к не менее важному – второму, финальному этапу. Если сейчас допустить ошибки, можно перечеркнуть успех предшествующей хирургии, - предупредил меня стоматолог – ортопед, главный врач клиники «МедГарант» Дмитрий Александрович Терентьев.

Стоматолог – ортопед, главный врач клиники «МедГарант» Дмитрий Терентьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Процедура установки коронок на имплантаты не сложная: сначала устанавливают абатмент - своеобразный «переходник», на который и крепится коронка. Об этой детали я услышала впервые, но оказалось, что она очень важна.

- Есть оригинальные абатменты, а есть аналоги. Преимущества первых в том, что они идут в паре с имплантатом и обеспечивают герметичный контакт между всеми элементами искусственного зуба. Конечно, можно поставить и более дешевый аналог, но тогда никто не сможет гарантировать, насколько качественно новый зуб будет вам служить, - объяснил доктор.

В «МедГаранте» работают с оригинальными абатментами - изделиями от компаний-производителей имплантатов. Это важный критерий того, что конструкция будет устойчивой и сможет служить многие годы без рисков перелома или бактериального воспаления вокруг искусственного зуба.

МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Чтобы изготовить саму коронку, сначала надо сделать слепок - для этого в «МедГаранте» используют А - силиконовые массы, которые быстро застывают, имеют приятный запах и вкус и передают рельеф зубов с высочайшей точностью. Но самое главное - определиться, из какого материала будет сделана коронка. «Наверняка самая хорошая - это самая дорогая», - предположила я. И ошиблась.

Сначала надо сделать слепок - для этого в «МедГаранте» используют А - силиконовые массы, которые быстро застывают, имеют приятный запах и вкус и передают рельеф зубов с высочайшей точностью. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Все зависит от клинической картины - расположения зубов, состояния полости рта, образа жизни и запросов пациента. Не всегда самое дорогое - самое лучшее. Например, высоко эстетичные керамические коронки Е-Макс мы ставим там, где нужна эстетика, в основном на передние живые зубы с сохраненным нервом. Такие коронки чувствительны к нагрузке. Металлокерамика больше всего подходит для жевательных зубов, так как этот материал хорошо держит нагрузки, но может давать синюшный ободок у десны и не имеет естественной прозрачности своих зубов. Сейчас широкое распространение получил материал для зубопротезирования - диоксид циркония. Он объединяет в себе достоинства керамики и металлокерамики, - рассказывает Дмитрий Терентьев.

Выбор коронок стал для меня самым непростым. Я штудировала интернет, постоянно расспрашивала об особенностях того или иного материала специалистов «МедГаранта». Врачи относились к моим звонкам и сообщениям спокойно и терпеливо, за что им отдельное и большое спасибо. Отвечали, объясняли, давали время подумать и самой принять решение. В итоге были выбраны коронки из диоксида циркония. Стоят они дороже, но для меня это был самый оптимальный вариант: мои новые зубы будут видны во время улыбки, и в то же время мне не хотелось каждый раз думать о «допустимой нагрузке» на них во время еды.

Некоторые пациенты прощаются со своими врачами после того, как коронка установлена на имплантат, но у меня все получилось немного по-другому. Когда делали слепок, я не совсем правильно сомкнула челюсти и коронку пришлось немного подшлифовать. Эту процедуру мне сделали здесь же, в клинике.

Некоторые пациенты прощаются со своими врачами после того, как коронка установлена на имплантат, но у меня все получилось немного по-другому. Фото: Артем КИЛЬКИН

СВОИ ДРУГИЕ ЗУБЫ

Многие считают (и я сама всегда так думала), что после установки коронки на имплантат новый зуб будет ощущаться, как родной. Внешне это так и выглядит, а вот по внутренним ощущениям появился небольшой дискомфорт. А еще у меня начали побаливать верхние зубы - те, что расположены над искусственными

- Это нормально, ведь долгое время вы жили без зубов, верхние зубы при жевании не встречали нагрузки. Сейчас вы вернулись к тому, как должно быть, но к этой нормальной ситуации нужно привыкнуть. Обычно на адаптацию уходит 3-4 недели, - успокоил меня доктор.

На самом деле привыкла я быстрее - уже через 2 недели дискомфорт ушел, а мои зубы привыкли к новым «соседям». Зато жевать стало намного удобнее! Но меня больше всего порадовали внешние перемены: улыбка стала красивой, а я начала чувствовать себя более раскрепощенно.

Признаюсь, прощалась я со стоматологами с некоторым облегчением - хотелось побыстрее закончить свою «зубную» историю. Хотя «МедГарант» меня не забудет - администратор клиники предупредила, что профилактические осмотры никто не отменял и через полгода они меня ждут. Впрочем, я совершенно не против.