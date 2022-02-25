Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома. Однако на банк не распространяются "полные блокирующие санкции" (список SDN), что означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. В этом списке оказались ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и "Открытие". Сбер добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции по ним осуществляться не будут.

По мнению экспертов рынка, Сберу повезло гораздо больше, поскольку такое решение на работу главного банка страны, где сосредоточены основные активы россиян, почти не повлияет.

По словам доцента факультета "Экономики и менеджмента" Московского областного филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался "легким испугом": "Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например приобретать у них определенные товары".

Подтверждает слова коллеги и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, добавляя, что санкции, введенные в отношении Сбербанка, не являются блокирующими, по сути, речь идет об ограничении на финансирование.

Напомним, что введение санкций – реакция властей США на начало специальной военной операции России в Донбассе.

Ранее в Сбере сообщали, что "готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов". Банк и все его системы работают в штатном режиме, сообщал утром 24 февраля представитель Сбера.