Легенда «Зенита» Радимов жестко отреагировал на перенос финала Лиги Чемпионов из Петербурга

Санкт-Петербург лишился права на проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург лишили права на проведение финала Лиги чемпионов в мае 2022 года. Футбол все же не остался в стороне от политики. Столь радикально в УЕФА отреагировали на спецоперацию России на Украине. Легенда «Зенита» Владислав Радимов еще за несколько дней до решения чиновников не скрывал, что готовится к худшему. Итоговая новость не стала для него неожиданностью.

- Конечно, хотелось бы, чтобы в городе состоялся праздник, ведь финал Лиги чемпионов - знаковое событие. Печально, но так сложилось все, никуда от этого не деться и нет смысла опротестовать решение УЕФА. Грустная история, надо смириться и жить дальше, - резюмирует Владислав Радимов.

Теперь российским клубам, в том числе «Зениту» запретили проводить домашние матчи в турнирах УЕФА на своем поле. То есть сине-бело-голубым придется играть на нейтральных полях. Очевидно, что это может существенно ударить по настрою футболистов. Да и поддержка родных болельщиков будет куцая. Но Владислав Радимов подчеркивает, что деваться некуда – нужно привыкать.

Еще одна боль - "Зенит" останется без существенной поддержки в еврокубках из-за домашних игр на нейтральном поле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Перенос места провидения матчей логичен, это всегда так происходит, очень давно. Из-за политической ситуации так было и с югославами, и с сербами. Это для нас ситуация новая. Посмотрим, но будет намного сложнее так жить, - заключает Радимов.

На турнир в Санкт-Петербурге уже выделили деньги. И не малые – 288 млн рублей из казны города. Еще столько же власти Северной столицы запросили из федерального бюджета. Готовилась инфраструктура, набирались волонтеры, утверждался план проведения спортивных и развлекательных мероприятий в центре Санкт-Петербурга, в том числе на Дворцовой площади.

Бывший капитан «Зенита» и действующий депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин называет потерю права на проведение турнира болезненной. По его словам, в нынешнее время спорт, к сожалению, нельзя представить без политики.

- К сожалению, уже достаточно большое количество средств потрачено. Здесь вопрос, будет ли УЕФА компенсировать городу эти расходы. Мы находились практически на финальной стадии подготовки, у нас все было готово… Надеюсь, в подписанных с УЕФА контрактах была заложена возможность возмещения ущерба, - говорит Алексей Игонин.

Однако в Смольном придумали, куда пристроить оставшиеся деньги. Звучит благородно.

- У города есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, направят на развитие детских спортивных школ, - подчеркнул вице-губернатор Борис Пиотровский.