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Спорт22 февраля 2022 16:57

Легенда «Зенита» Радимов – о слухах про перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга: «Готовлюсь к худшему»

По словам бывшего футболиста, Северная столица России заслужила право на проведение концовки престижного еврокубка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Владислав Радимов допускает возможный перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга.

Владислав Радимов допускает возможный перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга.

Фото: ФК "Зенит"

Легенда «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «КП-Петербург» слухи британских СМИ о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Северной столицы России в Лондон. Напомним, после признания ДНР и ЛНР английские журналисты целые сутки штампуют в газетах информацию ведущих политиков страны о том, что судьба престижного еврокубка якобы решена. При этом в УЕФА уже официально опровергли сплетни, заявив о плановой подготовке к финалу именно в Петербурге.

Как считает бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов, слухи не беспочвенны – он не исключает, что футбольный праздник у города на Неве могут отобрать.

- Я категорически против этого. Понятно, что мне хочется увидеть финал в любимом Петербурге. Наш родной город это заслужил. Все знают, что чемпионаты мира и Европы мы приняли на ура! Другое дело, что в свете политической обстановке я этому не удивлюсь. А вы не допускаете такой истории? – рассуждает Радимов в разговоре с «КП-Петербург». – Сами посмотрите, с Запада идут санкции за санкциями. Честно говоря, я готовлюсь к худшему развитию событий. Потому что хотя бы посмотрите на то, что творили с 15-летней девочкой Валиевой на Олимпиаде! Думаете, что они не смогут финал теперь отобрать? Конечно, не хотелось бы такого. Думается, шансы пока 50 на 50. Очень грустно и печально все.

В администрации Петербурга более оптимистичны, нежели экс-зенитовец. Как сообщил нам вице-губернатор Борис Пиотровский, переживать насчет статей в британских СМИ не стоит.

- Вся работа по подготовке финального матча Лиги чемпионов в Петербурге идет в соответствии с планом, - подчеркнул чиновник.

Странно, но слухи от англичан пошли уже после того, как в УЕФА охарактеризовали подготовку к финалу турнира как стопроцентную. Смольный сейчас активно набирает волонтеров, в городе ожидают десятки тысяч иностранных болельщиков.

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