Грандиозный обман Алисы Тепляковой: Как на самом деле самая юная студентка МГУ получила диплом «психолога-педагога»

Алиса Теплякова стала педагогом? Фото: Youtube

Родители 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой продолжают раскручивать бренд своей дочери. Еще недавно девочка стала головной болью для факультета психологии вуза. Многие преподаватели выступили против ее обучения в таком раннем возрасте. Но отец студентки Евгений Тепляков не сдается и настаивает на одаренности и гениальности Алисы. Дошло даже до того, что отец объявил о начале работы дочери в качестве профессионального психолога. При этом берет 9-летняя Теплякова только «богатых клиентов». А чтобы ни у кого не было сомнений в профессиональной подготовке Алисы, в Сеть выложили свидетельство о прохождении «независимой оценки профессиональной компетенции педагога по специальности психолог».

Этот сертификат переполошил россиян – может, Алиса и вправду гений? «КП-Петербург» узнала, как Теплякова получила свидетельство и правда ли то, что она теперь является профессиональным педагогом.

ОТ УБОРКИ КВАРТИРЫ ДО ГЛАВЫ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИКИ

Алиса Теплякова получала свидетельство в Центре развития педагогики в Санкт-Петербурге. В опубликованном документе черным по белому говорится, что «Теплякова Алиса Евгеньевна успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта «педагог». В документе уточняется, что направление Алисы – «профессиональный стандарт педагога – психолога» или «психолога в сфере образования». По итогам тестирования девочка получила 75 из 100 баллов!

Алиса Теплякова - уже принимает клиентов

О самом Центре развития педагогики при этом известно немного. На сайте организация позиционирует себя как центр повышения квалификации для педагогов. В рекламном буклете говорится, что центр выбирают «десятки тысяч педагогов со всей России». Сам сайт при этом переадресует вас на другой – образовательный портал «Продленка». На нем педагоги регистрируются сами, там же выкладывают некие аналитические статьи от своего имени. Среди прочих можно найти, например, учителя начальных классов Дениса Ковалева из школы в Приозерске Карелии. Что интересно, в самой Карелии такого города даже не существует.

Учредителем и директором Центра профессиональной подготовки значится некая Ковалева Людмила Александровна. Найти каких-то сведений о ее образовании или педагогической деятельности «КП» не удалось. Однако как выяснилось – Ковалева это девичья фамилия бизнесвумен. Ранее она была Людмилой Мрастевой и занималась другим бизнесом – клининговой компанией. То есть, профессионально чистила производственные помещения и квартиры. Компания была ликвидирована в 2011 году, в том же году и был открыт Центр развития педагогики. То есть, переквалифицировалась бизнесвумен довольно быстро.

В ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ - СЕКРЕТАРЬ

Про сам центр развития педагогики ранее писали, что Рособрнадзор у него аннулировал лицензию. Это действительно так, в 2020 году лицензия была прекращена, однако вскоре ведомство выдало новую, благодаря которой центр и работает.

Основной вид деятельности, как следует из документов центра – деятельность информационных агентств, потом идет – деятельность по оказанию вспомогательных услуг бизнеса и только на третьем месте – дошкольное образование. Судя по всему, сайт позиционирует себя как агрегатор услуг по повышению квалификации. Это следует и из численности работников центра – всего их, если верить открытым данным - семь.

Такой диплом Алисы появился в Сети Фото: СОЦСЕТИ

Что касается партнера центра – портала «Продленка», то его главным редактором является - Ковалев Денис Сергеевич. Судя по всему, супруг Людмилы Ковалевой. В открытых источниках «КП» нашла Дениса Ковалева на портале преподавателей Петербурга, где он выставил ссылку на свой портал «Продленка». Там указано, что он работает в школе № 10 Петербурга, однако в самих школах такого педагога «КП» найти не удалось.

Какое бы образование у супругов ни было, а на Центре педагогики они неплохо зарабатывают. За 2020 год компания показала выручку в 27 миллионов рублей и чистую прибыль в 10 миллионов рублей. Судя по всему, центр пользуется популярностью. В Сети можно найти десятки выданных ими удостоверений о повышении квалификации. Все они подписаны двумя людьми – начальником центра Людмилой Ковалевой, которая ранее занималась клинингом, и некой Хабаровой Е.Е.

У Алисы Тепляковой в свидетельстве должность Хабаровой впечатляет – руководитель экспертной комиссии, которая и выдала юной студентке МГУ документ. Однако ранее в документах Хабарову называли намного проще – секретарь. Об ее образовании также ничего неизвестно.

ЖУРНАЛИСТ «КП» ТОЖЕ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ КАК У АЛИСЫ

Что же представляет собой сама независимая оценка профессиональной компетенции педагога, которую прошла Алиса Теплякова? Это тест в режиме онлайн с 20 вопросами по оценке уровня знаний. В данном случай – знаний в области работы по направлению «психолог-педагог». За каждый правильный ответ педагог получает по 5 баллов. То есть, Алиса правильно ответила на 75 процентов вопросов. «КП» решила тоже рискнуть и пройти тот самый тест.

А вот диплом журналиста "КП"

Для этого мы зарегистрировались на портале как психолог-педагог московской школы. Никаких документов, подтверждающих нашу работу, портал не запросил. После этого перед нами открылся тест из 20 вопросов. Что интересно – вопросы там оказались довольно простые. Среди них, например – «какой принцип профессиональной этики педагога-психолога соответствует призыву «не навреди»?».

Журналист «КП» не педагогог-психолог, поэтому мы нажали все ответы наугад – и вуаля! Наш результат – 70 из 100 баллов! У Алисы Тепляковой их было – 75. То есть, совсем немного наши ответы не дотянули до юного гуру психологии. Однако, несмотря на это, как и Алиса, журналист «КП» тоже получил то же самое свидетельство. Чтобы оно, как и у Алисы, было на бланке - «КП» заплатила 290 рублей. И теперь мы тоже официально прошли «независимую оценку профессиональной компетенции»!

Чтобы понять, имеет ли это свидетельство какой-то вес, «КП» обратилась за комментарием в сам центр педагогики.

- Прохождение тестирования и само свидетельство не подтверждают получение образования по квалификации педагог-психолог, - объяснили «КП-Петербург» в администрации портала "Продленка". - Тест может пройти любой желающий для проверки своих знаний по данному направлению. Задания составлены специалистами методического отдела. Тест проводится онлайн. Результат формируется автоматически по количеству правильных ответов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это свидетельство нужно только для успокоения родителей»

- Если вы сами прошли этот тест и наугад получили такие результаты, то вы сами ответили на свой вопрос – насколько серьезно это тестирование, - пояснил «КП» академик Российской академии образования Михаил Рыжаков. – Чтобы преподавать все-таки нужен диплом. А это свидетельство лишь свидетельствует о том, что вы прошли тест, не более. Оно нужно только для собственного успокоения. Или в данном случае – для успокоения родителей Алисы Тепляковой.

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