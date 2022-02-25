Жилой экораойн «Юнтолово» - в числе лучших федеральной премии ТОП ЖК-2022. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В конкурсе приняли участие более 1 тысячи проектов от 600 застройщиков из разных регионов. В состав экспертной комиссии вошли свыше 400 специалистов рынка со всей страны. Оценка каждого жилого комплекса включает порядка 130 параметров и соответствует стандартам, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ. В них учитываются такие характеристики как обеспеченность социальной и коммерческой инфраструктурой, архитектура домов и технологии строительства, обеспеченность парковочными местами, дворовые пространства и зоны рекреации внутри комплекса и другие.

Жилой квартал «Юнтолово» вблизи Юнтоловского заказника - неоднократный лидер профессиональных конкурсов и премий. Компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаска, обеспечил район всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Здесь уже функционируют два детских сада, школа с центром обучения цифровым дисциплинам «Техноспейс», открыты свыше 50 торговых объектов, открыто для движения более 2 км дорог.

Напомним, что сегодня в «Юнтолово» реализовано пять очередей из 37 жилых корпусов общей площадью 377 796 кв. м. На этапе строительства девять жилых домов, в планах строительство школы и детского сада.