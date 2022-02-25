СПбГУПТД восьмой год подряд становится лидером по качеству приема на дизайн. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Исследование качества приема в российские университеты НИУ «Высшая школа экономики» проводит с 2010 года. Партнер проекта — Минобрнауки России. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии), и вузы силовых ведомств, принимающие в основном выпускников профильных военных или морских училищ, в мониторинг не включались. В рейтинге анализируются итоги зачисления на программы бакалавриата и специалитета по очной форме обучения.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по результатам мониторинга занял лидирующие позиции по шести укрупненным группам направлений подготовки, а именно: дизайн, технологии легкой промышленности, теория искусства, химическая и биотехнологии, информатика и вычислительная техника, а также полиграфия и упаковка.

По качеству приема на дизайн Университет традиционно занимает первую позицию по Петербургу и второю по стране среди 65 вузов России.

Что касается технологии легкой промышленности, то на бюджет по этому направлению подготовки в СПбГУПТД поступили 136 абитуриентов, здесь вуз занимает третью строчку рейтинга по стране. По региону является единственным вузом, реализующим образовательные программы по технологии легкой промышленности.

Среди 123 вузов России, в которых обучают химическим и биотехнологиям, Университет промышленных технологий и дизайна занимает 27 строчку рейтинга по стране, всего на это направление подготовки вуз зачислил 97 абитуриентов.

Оценка качества приема по направлению «полиграфия и упаковка» соответствует 5 позиции вуза в рейтинге по России, по региону же СПбГУПТД является единственным, реализующим здесь образовательный процесс.

В 2020-2021 годах в Университете были запущены образовательные программы, которые стали в своем роде откликом на новые потребности рынка и запросы абитуриентов на перспективу. Так, профили «ИТ-технологии создания цифрового контента», «Цифровые технологии в финансах», «Разработка IT-систем и мультимедийных приложений» существенно повысили позиции по качеству приема на направление «информатика и вычислительная техника». По этой укрупненной группе подготовки вуз занимает 17 строчку из 404 вузов России, по региону СПбГУПТД – четвертый с показателем 126 абитуриентов, зачисленных на бюджет. Из года в год большой вклад в качество приема по этому направлению вносит уникальный профиль «Прикладная информатика в дизайне», который является одним из самых популярных среди абитуриентов вуза.

В 2021 году в мониторинге приняли участие 403российских вуза и их филиалы. СПбГУПТД занимает35 место по бюджетному приему, что поднимает университет на 30 позиций по сравнению с предыдущим 2020 годом. Улучшению качества способствовало поступление высокомотивированных абитуриентов, что стало возможным благодаря целенаправленным методам работы со школьниками (электронный консультант, мастер-классы, чаты для абитуриентов). Четверть зачисленных на очную форму обучения являются победителями и призерами олимпиад, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, в 2021 году это количество составило 208 человек.