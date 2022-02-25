Более трех тысяч собак приедут на выставку в Экспофорум

Лучшие представители пород покорят сердца жителей и гостей Северной столицы. Фото: предоставлено организаторами.

26-27 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится самая масштабная тематическая выставка на Северо-Западе «Город собак». Лучшие представители пород покорят сердца жителей и гостей Северной столицы своими трюками, милыми мордашками и даже танцами!

В рамках мероприятия пройдет интернациональная всепородная выставка собак ранга CACIB-FCI. Выбирать лучших представителей породы будут эксперты из 6 стран: Испании, Швейцарии, Дании, Сербии, России и Беларуси. Посетители смогут пообщаться с заводчиками и договориться о приобретении щенков, а также определиться с выбором породы будущего питомца.

У всех желающих появится шанс подарить питомцу дом или поддержать приют материально. Фото: предоставлено организаторами.

27 февраля клуб «Симуран» совместно со Спортивной федерацией кинологического спорта проведет «Озорные игры» и аджилити – туннельные соревнования для собак.

Кроме того, у посетителей будет возможность купить качественные корма, игрушки и аксессуары для любимцев.

Все дни будет проходит работа фестиваля приютов «Ветер перемен». У всех желающих появится шанс подарить питомцу дом или поддержать приют материально. Волонтеры помогут не только подобрать собаку или кошку, но и расскажут о правилах ухода за животными. Кроме того, «Ветер перемен» организует ряд мероприятий для посетителей всех возрастов. Пройдут лекции, на которых расскажут об ответственном отношении к животным, а также оригинальные мастер-классы по изготовлению оберегов из сена, технике «Декупаж», созданию волшебного зонтика Мэри Поппинс и бус из макарон.