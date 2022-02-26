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Общество25 февраля 2022 21:38

Троллейбус-автозак и музыкальное сопровождение от «Любэ». Вторая незаконная акция протеста прошла в Петербурге

А предшествовал митингу у Гостиного двора 25 февраля концерт исполнителей в полицейской форме
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Петербурге второй день продолжаются протесты из-за ситуации в Украине.

В Петербурге второй день продолжаются протесты из-за ситуации в Украине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Гостиного двора в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 февраля, прошла несанкционированная акция протеста - уже вторая за последние два дня. Прошла уже, можно сказать, традиционно: с антивоенными лозунгами и массовыми задержаниями. Хотя были в этот раз и новые "фишки" - музыкальный "поединок" между протестующими и полицией, белые голуби на сухих ветках и неожиданно агрессивная концовка.

Как и 24 февраля к новой акции на Гостином дворе, который, похоже, окончательно стал основной точкой протестной активности в Петербурге, силовики начали готовиться заранее: выставили оцепление вдоль Невского, пригнали автозаки и высадили бойцов Росгвардии. Правда, перед тем, как площадь перед Гостинкой заняли участники митинга, там неожиданно развернулся... концерт. Певцы и певицы почему-то в полицейской форме пели о Петербурге, мире и любви. Что это было и зачем - до сих пор толком не ясно.

Люди на площади скандировали антивоенные лозунги и пели песни.

Люди на площади скандировали антивоенные лозунги и пели песни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержания в этот раз стартовали практически с первых же часов. По сообщениям наших корреспондентов, изначально группа протестующих попыталась пройти вверх по Невскому - очевидно, к Дворцовой площади - но их оперативно оттеснили к Думской и увели в заботливо пригнанные автозаки. После этого акция встала на уже почти привычные рельсы. На Гостинке собрался народ - люди выкрикивали антивоенные лозунги, пели песни. Кто-то украсил сухие метелки, торчащие в клумбах, картонными белыми голубями и сухими колосками пшеницы - как нам пояснили, в знак мира. Ни то, ни другое, впрочем, долго не прожило - не знаем, что такого общественно опасного в тех голубях было усмотрено, но в разгар акции их по специальному распоряжению снял суровый боец Росгвардии.

Народа на площади собралось как минимум не меньше, чем за день до того.

Народа на площади собралось как минимум не меньше, чем за день до того.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проявлений агрессии в сторону силовиков не было. Те поначалу требовали разойтись, ссылаясь на то, что митинг властями не санкционирован, и на то, что у нас по-прежнему гуляет коронавирус. Потом пытались выхватывать из толпы по одному (особую неприязнь при этом, как обычно, проявляя к тем, кто держал плакаты, даже если плакат представлял собой лист А4 с несколькими написанными простой ручкой словами). А в конце концов совершенно неожиданно сделали ход конем: опустили стекла у одной из патрульных машин и на всю мощь врубили патриотические песни. В этот момент на Гостинке стало не просто громко, а очень громко. С одной стороны - толпа протестующих, выстроившаяся напротив торговых рядов живой цепью, с другой - надрывающийся динамик, хрипящий так, что его впору было бы расценивать как звуковое оружие. Между всем этим вышагивал лейтенант с мегафоном. Временами он пытался добавить шума, но получалось плохо.

В какой-то момент у импровизированных автозаков собралась пробка из задержанных и росгвардейцев.

В какой-то момент у импровизированных автозаков собралась пробка из задержанных и росгвардейцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В импровизированном музыкальном поединке проиграли силовики. Спустя короткое время на Гостинке снова начались задержания - только теперь людей в автозаки и рейсовые автобусы уводили под берущий за душу баритон Расторгуева, тянувшего "Рассея, моя Рассея...". К этому моменту количество задержанных, по грубым подсчетам, уже перевалило за десяток.

Задержания происходили в том числе по жесткому сценарию.

Задержания происходили в том числе по жесткому сценарию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ближе к одиннадцати обстановка резко накалилась. Силовики оперативно выдавили протестующих дальше по Невскому проспекту, повязали тех, кто не успел убежать, а после - вернулись и принялись паковать народ уже по двое-трое. В конце концов перед дверьми троллейбуса (троллейбус в качестве автозака мы видели впервые - как, впрочем, и "музыкальный поединок") образовалась пробка из задержанных и росгвардейцев. Ее треугольником закрыли сотрудники, до этого стоявшие в оцеплении.

В качестве автозаков использовался в том числе обычный городской общественный транспорт.

В качестве автозаков использовался в том числе обычный городской общественный транспорт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершилось же все как и накануне - народ, включая журналистов, оттеснили с площади в подземные переходы, а все подступы к ним заблокировали. На момент, когда мы покидали место событий (это было около половины полуночи) сотрудники полиции все еще разворачивали всех, кто хотел пройти к Гостинке, в обход - либо под землей, либо через противоположную сторону Невского.

Официальных данных о количестве участников и задержанных на данный момент не поступало.

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