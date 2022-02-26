Троллейбус-автозак и музыкальное сопровождение от «Любэ». Вторая незаконная акция протеста прошла в Петербурге

В Петербурге второй день продолжаются протесты из-за ситуации в Украине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Гостиного двора в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 февраля, прошла несанкционированная акция протеста - уже вторая за последние два дня. Прошла уже, можно сказать, традиционно: с антивоенными лозунгами и массовыми задержаниями. Хотя были в этот раз и новые "фишки" - музыкальный "поединок" между протестующими и полицией, белые голуби на сухих ветках и неожиданно агрессивная концовка.

Как и 24 февраля к новой акции на Гостином дворе, который, похоже, окончательно стал основной точкой протестной активности в Петербурге, силовики начали готовиться заранее: выставили оцепление вдоль Невского, пригнали автозаки и высадили бойцов Росгвардии. Правда, перед тем, как площадь перед Гостинкой заняли участники митинга, там неожиданно развернулся... концерт. Певцы и певицы почему-то в полицейской форме пели о Петербурге, мире и любви. Что это было и зачем - до сих пор толком не ясно.

Люди на площади скандировали антивоенные лозунги и пели песни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержания в этот раз стартовали практически с первых же часов. По сообщениям наших корреспондентов, изначально группа протестующих попыталась пройти вверх по Невскому - очевидно, к Дворцовой площади - но их оперативно оттеснили к Думской и увели в заботливо пригнанные автозаки. После этого акция встала на уже почти привычные рельсы. На Гостинке собрался народ - люди выкрикивали антивоенные лозунги, пели песни. Кто-то украсил сухие метелки, торчащие в клумбах, картонными белыми голубями и сухими колосками пшеницы - как нам пояснили, в знак мира. Ни то, ни другое, впрочем, долго не прожило - не знаем, что такого общественно опасного в тех голубях было усмотрено, но в разгар акции их по специальному распоряжению снял суровый боец Росгвардии.

Народа на площади собралось как минимум не меньше, чем за день до того. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проявлений агрессии в сторону силовиков не было. Те поначалу требовали разойтись, ссылаясь на то, что митинг властями не санкционирован, и на то, что у нас по-прежнему гуляет коронавирус. Потом пытались выхватывать из толпы по одному (особую неприязнь при этом, как обычно, проявляя к тем, кто держал плакаты, даже если плакат представлял собой лист А4 с несколькими написанными простой ручкой словами). А в конце концов совершенно неожиданно сделали ход конем: опустили стекла у одной из патрульных машин и на всю мощь врубили патриотические песни. В этот момент на Гостинке стало не просто громко, а очень громко. С одной стороны - толпа протестующих, выстроившаяся напротив торговых рядов живой цепью, с другой - надрывающийся динамик, хрипящий так, что его впору было бы расценивать как звуковое оружие. Между всем этим вышагивал лейтенант с мегафоном. Временами он пытался добавить шума, но получалось плохо.

В какой-то момент у импровизированных автозаков собралась пробка из задержанных и росгвардейцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В импровизированном музыкальном поединке проиграли силовики. Спустя короткое время на Гостинке снова начались задержания - только теперь людей в автозаки и рейсовые автобусы уводили под берущий за душу баритон Расторгуева, тянувшего "Рассея, моя Рассея...". К этому моменту количество задержанных, по грубым подсчетам, уже перевалило за десяток.

Задержания происходили в том числе по жесткому сценарию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ближе к одиннадцати обстановка резко накалилась. Силовики оперативно выдавили протестующих дальше по Невскому проспекту, повязали тех, кто не успел убежать, а после - вернулись и принялись паковать народ уже по двое-трое. В конце концов перед дверьми троллейбуса (троллейбус в качестве автозака мы видели впервые - как, впрочем, и "музыкальный поединок") образовалась пробка из задержанных и росгвардейцев. Ее треугольником закрыли сотрудники, до этого стоявшие в оцеплении.

В качестве автозаков использовался в том числе обычный городской общественный транспорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершилось же все как и накануне - народ, включая журналистов, оттеснили с площади в подземные переходы, а все подступы к ним заблокировали. На момент, когда мы покидали место событий (это было около половины полуночи) сотрудники полиции все еще разворачивали всех, кто хотел пройти к Гостинке, в обход - либо под землей, либо через противоположную сторону Невского.

Официальных данных о количестве участников и задержанных на данный момент не поступало.

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