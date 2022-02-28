«Ценники меняем каждый день». Народ продолжает штурмовать магазины бытовой техники в Петербурге

В Петербурге и других городах страны растут цены на электронику и бытовую технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербурге на фоне сообщений о западных санкциях – ажиотаж вокруг электроники и компьютерной техники. Люди «штурмуют» магазины и выносят товар целыми корзинками, а продавцы каждый день переклеивают ценники.

«ЗАКУПАЮТСЯ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ РАЗОМ»

Утро понедельника. В одном из крупных ТЦ в спальном районе Петербурга – ни души. Между стеллажами ходят зевающие покупатели. У полок с ноутбуками скучают продавцы-консультанты.

- Слушай, - обратились мы к одному. – А чего все говорят, что говорят, что магазины от народа ломятся? Врут?

Парень оживляется.

- У нас в выходные знаете что было? Народ потоком шел, мы только успевали чеки на кассе пробивать, - рассказывает он. – Сейчас просто рано еще, затишье.

Действительно, небывалый ажиотаж подтверждают и другие сотрудники магазинов. Так, один из них на условиях анонимности рассказал нам, что в некоторых торговых точках люди за один раз затаривались телефонами и ноутбуками на не просто крупные, а прямо-таки огромные суммы.

Кое-где, по словам продавцов, ценники приходится менять каждый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Был на одной из точек чек – миллион двести тысяч рублей, - припомнил наш собеседник. – Но это, конечно, случай не рядовой. Так действуют в основном перекупщики – те, кто рассчитывает затариться техникой, пока цены еще не слишком выросли, а потом перепродавать ее на Avito или просто частным образом.

Тем не менее и обычный народ не отстает – сразу в нескольких магазинах нам сообщили, что у них практически опустели оптовые склады. И вот это-то может уже в ближайшем будущем стать серьезной проблемой.

- Если говорить об электронике – на ней повышение цен сказалось пока что заметнее всего – то в России, по нашим данным, уже превратились поставки процессоров Intel и AMD, - рассказывают наши собеседники. – Это, если говорить очень просто, главная деталь в большинстве современных ноутбуков и компьютеров, а также некоторых телефонов. Когда их снова начнут поставлять и начнут ли вообще – никто не знает. Если не начнут – уже в ближайший месяц может возникнуть дефицит, потому что остатки техники раскупят, а новую не привезут. Если все-таки начнут – опять же, непонятно, на каких условиях. Может быть и такое, что те же ноутбуки, которые сейчас стоят, условно 50 тысяч рублей, будут стоить уже 100 тысяч или даже дороже.

«БЕЗДУМНО ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ НЕ СТОИТ»

С бытовой техникой все пока что не так остро, но поводов для волнений тоже хватает: так, в одном из крупных магазинов мы повстречали понурого сотрудника, который переклеивал ценники.

- Холодильники за день скакнули в цене на 10 тысяч, - рассказал он. – Я сам вот хотел себе холодильник новый купить, не успел. Теперь не знаю, как быть.

Впрочем, не все так просто. Во-первых, в том же магазине мы нашли холодильник стоимостью 13 тысяч рублей. Это уже, если верить словам нашего собеседника, после повышения. Холодильник нормальный, не походный, так что верится в это слабо. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов фактор маркетинга – чем больше народу поддастся панике и побежит в магазины, тем больше эти самые магазины заработают, все просто.

Во-вторых, не везде рост цен связан с событиями в Украине и ростом курса валют. Это зависит от того, как именно формируются цены – а в каждой из торговых сетей система своя. Где-то, например, пока что просто отменяют праздничные акции, приуроченные ко Дню защитника отечества и Дню всех влюбленных – так что цены, по факту, не растут, а просто возвращаются к нормальному уровню. Это, впрочем, не значит, что расти они не будут вообще – просто этот процесс будет происходить медленнее, чем у других.

Кроме ажиотажа в магазинах электроники и бытовой техники петербуржцы жалуются на огромные очереди к некоторым банкоматам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самое тревожное – мы вообще не знаем, что будет завтра, - признаются продавцы. – И никто не знает. Может, действительно возникнет дефицит. Может, те же ноутбуки переведут на российские процессоры – они ведь есть, просто используются пока что только военными и муниципальными учреждениями. Может, поможет Китай. Полная неопределенность. Но если хотите совета от человека изнутри всей этой системы, то я бы сделал так: реально посмотрел бы, что мне нужно, и купил бы это, пока цены не взлетели. Бездумно тратить деньги не стоит. Они еще могут пригодиться.

Напомним: ранее мы сообщали, что петербуржцы испытывают проблемы со снятием налички в некоторых банкоматах. Несмотря на то, что эта новость широко разошлась по СМИ и соцсетям целых четыре дня назад, судя по сообщениям людей, сложности у них возникают до сих пор.

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