Отменять режим QR-кодов в Петербурге в ближайшее время не будут

Режим QR-кодов в Петербурге сохраняется. Пока - на неопределенный срок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный решил пока не отменять режим QR-кодов в Северной столице. Как сообщил источник «КП-Петербург», сегодня, 28 февраля, состоялась очередная встреча городских властей с бизнес-сообществом. Помимо прочего на ней обсуждался и вопрос смягчения оставшихся «антиковидных» ограничений. Однако чиновники решили пока что послаблений не давать. Причина стандартная – нестабильная эпидемиологическая обстановка.

- Кроме того, Смольный сейчас очень беспокоят темпы вакцинации, - уточнил наш собеседник. – Она в последние несколько дней практически остановилась. Поэтому решено было отложить какие-либо действия в этом направлении до стабилизации ситуации с эпидемией.

Отметим, что вакцинация действительно ощутимо просела: так, по данным комитета по здравоохранению, на понедельник, 28 февраля, в городе впервые привилось всего 1 065 человек. Еще 1 676 прошли цикл вакцинации полностью.

Напомним: ранее отмена QR-кодов в Петербурге была намечена на 24 января. Однако сделать это не позволила все та же нестабильная заболеваемость.