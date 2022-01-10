Когда в Петербурге отменят QR-коды

Режим QR-кодов уже вызвал серьезное недовольство петербуржцев - однако хочешь не хочешь, а придется потерпеть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение режима QR-кодов в Северной столице вот уже больше недели остается одной из самых обсуждаемых тем в городской повестке. Люди недовольны, бизнес в открытую объявил Смольному бойкот. Напряжение растет, а главный вопрос - когда отменят QR-коды в Петербурге? - висит в воздухе. Однако «Комсомолка» узнала на него ответ.

Как сообщил «КП» в Петербурге» источник в Смольном, режим QR-кодов в Петербурге планируют отменить не раньше 24 января 2022 года.

- Пока что не известно, как на общую динамику заболеваемости повлияли долгие новогодние каникулы, - уточнил собеседник издания. – С большой долей уверенности судить о том, ждет ли нас дальнейшее снижение или очередной всплеск, можно будет не раньше чем через две недели. Именно столько в среднем составляет инкубационный период новой инфекции.

Поэтому и 24 января, продолжает источник – дата не окончательная. Если заболеваемость снова пойдет в рост, действие QR-кодов в ресторанах и торговых центрах продлят еще как минимум на две недели – и так до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону.

Одним из главных показателей, по которым будут судить о динамике эпидемии, являются, конечно же, и темпы вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, в ближайшее время нас все же могут ждать определенные послабления «антиковидного» режима. В данный момент Смольному важно принять решение по «комендантскому часу» для кинотеатров, баров и ресторанов – сейчас они, напомним, могут работать только до 23:00.

- Как показывает работа с предпринимателями, этот вопрос беспокоит их существенно больше, чем режим QR-кодов и доставляет больше неудобств, - констатирует источник. – По крайней мере, именно с ним связано большинство жалоб и обращений.

Судьба общепита решится скоро - рабочие обсуждения по «комендантскому часу» назначены на ближайшие дни.

КОМПЕТЕНТНО

Тем временем экспертам-прогнозистам порадовать нас особо нечем. Так, по словам независимого аналитика, кандидата биологических наук Алексея Куприянова, приятного в свежей статистике мало:

- Та динамика к снижению заболеваемости, которую мы наблюдали в Петербурге примерно с середины октября, сильно замедлилась, - констатирует Алексей Куприянов. – А некоторые показатели – в частности, смертность и количество госпитализаций – даже подросли. Не исключено, что мы имеем дело с неким накопительным эффектом: в праздники люди реже обращались к врачам и реже тестировались, а сейчас будут это наверстывать.

По словам Алексея Куприянова, более-менее уверенные прогнозы можно будет делать не раньше чем через неделю. Но пока что динамика скорее отрицательная – так что не исключено, что после 24 января режим QR-кодов в Петербурге все же придется продлить.

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