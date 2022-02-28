Петербуржцы перешли на пиццу. Фото: freepik.com.

Все чаще жители Санкт-Петербурга предпочитают заказывать еду онлайн, вместо того, чтобы готовить на собственной кухне. Самое популярное блюдо по доставке в регионе – пицца. За последние полгода интернет-трафик на заказы бестселлера итальянской кухни вырос на 20%.Такой вывод сделали аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные дата-трафика своих абонентов на популярных фуд-сервисах региона.

Статистика показала, что в выходные дни активность пользователей на вкусные сайты возрастает в 1,5 раза в сравнении с будним днем и суммарно за год превышает 30 Тб, что сравнимо с оформлением порядка 7миллионов онлайн-заказов. Пик активности в службах доставки отмечается в праздники, что логично, но не во все. В топе – 1 сентября и 8 марта. Именно в эти дни петербуржцы потратили более 6% от общего годового трафика с ресурсов фуд-сервисов.

Самое популярное блюдо в доставке у петербургских абонентов МегаФона – пицца. Чаще всего жители Северной столицы оформляют заказы на хит итальянской кухни через сервис Deliveryclub, на него пришлось 63% всего мобильного трафика.

Также аналитики выявили, что спрос петербуржцев на доставку еды на дом подстегнула холодная и снежная зима. В зимние месяцы трафик на сайты фуд-сервисов вырос почти на 30%. Это значит, что с наступлением морозов петербургские абоненты МегаФона оформили на 2 миллиона заказов больше, чем в летне-осенний период. Всего за 2021 год пользователи компании более 20 миллионов раз размещали свои заказы на сайтах сервисов доставки еды на дом.