Сдана в эксплуатацию четвертая очередь жилого комплекса NewTime. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди (корпуса 2.2) жилого комплекса NewTime, расположенного на Планерной улице в Приморском районе.

В состав четвертой очереди входит один 13-этажный корпус, рассчитанный на 454 квартиры общей площадью 16,76 тысяч кв. м. На первом этаже находятся коммерческие помещения, в корпусе есть встроенно-пристроенный паркинг. Во дворе расположена детская площадка и зона для отдыха. В продаже остались квартиры разных метражей (несколько однокомнатных и двухкомнатных лотов, одна студия и одна трехкомнатная квартира).

NewTime — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще один детский сад и школа.