Началась продажа квартир в жилом комплексе Master Place. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) вывел на рынок квартиры в первой очереди жилого комплекса Master Place («Мастер Плейс»), строящегося на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Первая очередь включает в себя четырехсекционный корпус переменной этажности –от 6 до 7 этажей (без учета двух подземных). В доме 190 квартир общей площадью порядка 8 тысяч кв. м. Подземный паркинг рассчитан на 60 мест.

В продаже квартиры разных метражей – от студий до трехкомнатных, в том числе европланировки с просторной кухней-гостиной. Стоимость лотов начинается от5,1 млн рублей. Предлагаются квартиры как с чистовой отделкой, так или без нее.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на III квартал 2024 года.

MasterPlace–жилой комплекс комфорт-класса, который строится на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Санкт-Петербурга, рядом с одним из реализованных проектов холдинга «РСТИ» – ЖК «Город мастеров». В состав проекта входят два корпуса высотой 6-7 и 19 этажей соответственно. На закрытой дворовой территории разместятся детские и спортивные площадки, места для отдыха.