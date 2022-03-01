Кризис полупроводников: петербургский автозавод «Хендэ мотор» не будет работать восемь дней

Производство машин остановлено из-за нехватки полупроводников. Фото: Олег ЗОЛОТО

На петербургском заводе корейской компании Hyundai - «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (ХММР) объяснили причины остановки сборочного конвейера. С 1 марта производство популярнейших в России иномарок здесь было остановлено.

- В период с 1 по 5 марта завод «ХММР» временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе предприятия.

Причем речь идет не о кризисе из-за ситуации на Украине, что стало причиной для приостановке работы некоторых автозаводов в Европе и России, а о нехватке полупроводников. Она начала влиять на мировой автопром с начала 2020 года с приходом пандемии, когда остановились крупнейшие заводы по производству электроники в Азии. Сейчас этот дефицит дает о себе знать нехваткой готовых автомобилей и повышением цен на них. Причем по всему миру.

Отметим, что большинство компонентов на петербургский завод Hyundai поступает из Южной Кореи и Китая морским путем или по железной дороге.

На предприятии говорят, что «ХММР» планирует возобновить производство 9 марта - с 5 по 8 включительно в России объявлены длинные выходные из-за Международного женского дня. Что касается режима работы, то все будет зависеть от объемов поставки тех самых компонентов. До 1 марта рабочие собирали машины в три смены.

Отметим, что в Петербурге работают еще два автозавода: Nissan и Toyota. Получить комментарий о существующем режиме работы на них не удалось. Об изменениях официально не сообщалось.

Справка «КП»:

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», построенный в Курортном районе Санкт-Петербурга, в поселке Левашово, начал работу в январе 2011 года. В настоящее время здесь выпускают около двухсот тысяч автомобилей в год. Здесь собирают такие популярные модели, входящие в ТОП-5 по продажам, как: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio Х.