Какую планировку и отделку выбрать при покупке новостройки

Очевидно, что потребности молодой пары и большой семьи с пожилыми родственниками будут разными. Фото: freepik.com.

В новой квартире должно хватать места всем членам семьи, сколько бы их не было: родителям, детям, бабушкам и дедушкам и иногда даже друзьям. Свой уголок должен быть у каждого, иначе — жди беды: квартира может превратиться в плацдарм для семейных дрязг. Именно поэтому к выбору планировки и отделки стоит подойти особенно ответственно.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Площадь

Начать стоит с ответа на вопрос: какие у вас потребности? Очевидно, что потребности молодой пары и большой семьи с пожилыми родственниками будут разными.

Но помните, что планировка важнее количества квадратных метров. Компактная квартира с продуманным планом будет удобнее и просторнее гигантского жилья с кучей небольших закутков. Поэтому обращайте внимание на полезную площадь.

Да и от дизайнерских изысков лучше отказаться. Лучшая форма любой комнаты — квадрат или прямоугольник. Полукруглые и изогнутые стены смотрятся эффектно, но съедают полезную площадь — и ваши деньги. Ведь мебель придется делать под заказ. Широкий выбор квартир различного метража и планировочных решений представлен в ЖК “Шекспир” от Компании Л1. Здесь есть как небольшие студии, так и просторные семейные “трешки”, и даже квартиры с террасами.

Окна

Большие, даже нестандартные окна — это всегда хорошо. Благодаря им в комнату будет попадать больше света — она будет казаться просторнее. В идеале, окна гостиной или кухни должны выходить на запад или юг — тогда можно будет сэкономить на электричестве и позже включать освещение. А если хотите просыпаться с первыми лучами солнца, то окна спальни должны выходить на восток и юго-восток.В другом объекте Компании ЛК, ЖК “Поэт”, на север выходят только окна ванных комнат, а все жилые помещения обращены на восток, запад и юг. И это большой плюс.

Мокрые зоны

Обратите внимание на то, где расположены стояки — переносить кухню или ванную нельзя по закону, и даже если вы хотите сделать перепланировку - изменить расположение этих помещений будет невозможно. Максимум что можно сделать — увеличить площадь комнаты за счет коридора или подсобки.

Несущие стены

Чем меньше несущих элементов — тем больше у вас будет возможностей подстроить квартиру под себя. Выясните этот момент заранее: даже сделать новый дверной проем в капитальной стене бывает тяжело. Внутренние перегородки в новостройках от Компании Л1 выполнены из газобетона, который легко можно демонтировать без вреда для дома.

Широкий выбор квартир различного метража и планировочных решений представлен в ЖК «Шекспир» от Компании Л1. Фото: пресс-служба Л1..

ВИДЫ ПЛАНИРОВОК

Изолированные комнаты

Практически идеальный вид планировки — особенно для большой семьи. Попасть в спальню, гостиную или на кухню можно только через коридор, проходных комнат нет. Однако при этом некоторые помещения могут оказаться очень маленькими.

Смежные комнаты

Квартира с одной проходной комнатой: например, в спальню и на кухню можно попасть только через гостиную. Не критично, если вы — молодая пара или небольшая семья. Правда, сейчас такой формат жилья практически не представлен на рынке.

Европланировка

В таких квартирах гостиная совмещена с кухней, все же остальные комнаты изолированы. Один из самых популярных вариантов: такое жилье позволяет найти укромный уголок практически для каждого члена семьи и не разориться.

За счёт продуманной планировки такие квартиры обычно меньше по метражу, что позволяет сэкономить до 30 процентов при покупке жилья. Кстати, как ещё можно сэкономить при приобретении недвижимости, читайте здесь .

Студия

Одна большая комната — отгорожены только ванна и туалет. Идеальный вариант для одиноких жильцов: пространства много, коммунальные платежи небольшие.

Свободная планировка

Минимум несущих элементов: невозможно изменить положение только санузла, кухни и лоджии. Если, конечно, они есть в паспорте БТИ. Однако учтите, что за свободу придется платить — в первую очередь, нужно будет потратиться на ремонт. К тому же, обращайте внимание на расположение окон и входной двери: именно от них зависит, где вы сможете установить перегородки.

ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Другой аспект нового жилья — отделка. Именно от неё часто зависит, сможете ли вы сэкономить или же, наоборот, придется влить в квартиру изрядное количество средств.

Без отделки

После покупки вы получаете бетонную коробку, иногда даже без перегородок. Квартиры со свободной планировкой часто продаются именно такими.

Предчистовая отделка

В отличие от предыдущего варианта, вам не придется тратиться на самые трудоемкие и “грязные” работы: оштукатуривание стен и потолков, установку розеток и выключателей, оформление окон. Фактически покупателю останется оформить жилье по своему вкусу.

Чистовая отделка

Квартира, готовая к заселению — полы покрыты линолеумом или ламинатом, поклеены обои, побелен потолок. Однако имейте в виду: это будет типовая отделка, выбор цвета обоев и плитки в ванной обычно ограничен 1-2 вариантами. Однако для ипотечных покупателей, а также для тех, кому требуется заселиться в новое жилье в самые короткие сроки - это оптимальный вариант.

В новостройках от Компании Л1 можно выбрать жилье с предчистовой или полной отделкой, выполненной из качественных современных материалов.

Но главный совет при выборе планировки, да и любой квартиры — обращайте внимание не только на выгоду, но и на комфорт: свой и своей семьи. Кроме того, сейчас лучшим выбором станет готовая квартира. Из-за политической ситуации часть банков приостановила выдачу ипотеки, остальные поднимают ставки. Поэтому платить ипотеку и при этом снимать жилье - сейчас непозволительная роскошь. При покупке готовой квартиры, особенно если она с отделкой - заселиться можно фактически в день получения ключей.

Кстати, в ЖК “Шекспир” выдача ключей начнется уже с 1 марта.