"Обещали 60 тыс рублей за диверсию": Подростки пытались сжечь отдел полиции в Смоленске

Подростки рассказали о причинах попытки поджога отдела полиции в Смоленске / Фото: ФСБ по Смоленской области

В городе Смоленске подростки пытались сжечь отделение полиции. Однако их диверсия закончилась провалом и все оказались задержаны. Как рассказали в ФСБ Смоленской области, нападение было совершено 27 февраля 2022 года. Причем, исполнителями оказались местные жители, которым пообещали за преступление денежное вознаграждение.

- Примерно в семь часов вечера к юношам 17 и 18 лет обратились трое мужчин, знакомые одного из них. Они предложили подросткам поджечь отделение полиции и снять все на камеру мобильного телефона, - рассказали в ведомстве.

Дополнительно они сообщили, что действуют в соответствии с инструкцией, полученной в закрытой группе одного из мессенджеров и предписывающей совершить поджег здания государственного органа. По оперативной информации ФСБ, эта провокация была предложена гражданами из Украины.

- Нам сказали поджечь отделение полиции, какое конкретно, не дали указание. За это пообещали 60 тысяч рублей, - рассказал один из задержанных.

Молодые люди согласились. Купили горючую жидкость, соорудили из нее самодельное зажигательное устройство. Далее юноши пришли к отделу полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску. Они бросили зажигательную смесь, но та загорелась у здания и начала гореть. После этого подростки сбежали.

Вскоре все пять подозреваемых, и исполнители, и заговорщики, были задержаны. По данному факту отделом полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело и передано в СУ СК России по Смоленской области.

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