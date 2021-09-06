«Приказали демоны»: Неадекватный мужчина поджег двери администрации Московского района Петербурга

31-летнего неадекватного мужчину задержали за поджог дверей администрации Московского района в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге полиция задержала неадекватного мужчину за поджог дверей администрации Московского района. В первом часу ночи 6 сентября 2021 года в управление МЧС и МВД поступили сообщения о возгорании административного здания. Когда на место приехали спасатели, то обнаружили, что дверь уже не горит, на ней лишь остался след от огня.

- По адресу Московский проспект, дом 129, горела дверь административного здания на площади 1 квадратный метр, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина, который попал на видео камер наблюдений, подошел к двери здания. В руках у него была тряпка и бутылка. Он облил горючей жидкостью дверь и поджег ее. Однако, когда жидкость выгорела, огонь пылать перестал.

Огонь быстро погас, но двери "подкоптились" / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Подозреваемого задержали в течение 20 минут у дома 139 по Московскому проспекту. Им оказался 31-летний житель города Сланцы Ленобласти. Мужчина был в неадекватном состоянии, очевидно, под наркотиками. Как сообщил "КП-Петербург" источник, мужчина заявил, что это демоны приказали ему поджечь дверь. Ранее он трижды был судим за грабежи.

Установлено, что мужчина стоит на учете в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о его госпитализации.

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