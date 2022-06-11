«Я сидел сзади»: Пьяный водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП у Троицкого моста, резко отрицает вину

Водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП у Троицкого моста, рассказал о своем видении аварии. Фото: vk.com/dorinspb

Предполагаемый водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП у Троицкого моста в Петербурге, не признает вину. Напомним, по версии полиции, утром 11 июня 19-летний студент мчался по Дворцовой набережной и не справился с управлением, после чего машина влетела в фонарный столб и отскочила на тротуар, где снесла девушку-пешехода прямиком в Неву. На месте происшествия побывал «Дорожный инспектор», который взял блиц-интервью у водителя с разбитой головой.

Авто влетело в пешехода. Девушку отбросило в Неву, но ее быстро вытащили из воды храбрые очевидцы. Фото: vk.com/dorinspb

- Да, мы сильно выпили, – признался перебинтованный юноша на камеру. – Но я ехал на пассажирском месте! У меня каршеринг чуть дешевле, чем у моего друга, поэтому вызвали через меня. Дальше не помню, что было. Едем, просто мгновение, и все, я отрубаюсь. Встаю. И меня задерживают. Не знаю, что было. Я говорю, я ехал сзади на пассажирском с девчонкой!

Всего в машине было три человека. Скончалась 17-летняя пассажирка, ее отвезли в реанимацию, но травмы были слишком тяжелые, медики не успели ее спасти. Другого пассажира горе-водителя отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сам 19-летний водитель чудом уцелел. А девушка, отброшенная в Неву, спаслась благодаря очевидцам. Сейчас она в больнице с тяжелыми травмами.

19-летний студент утверждает, что за рулем ехал его приятель. Но в приложении об аренде авто сказано обратное. Фото: vk.com/dorinspb

Водителя, отрицающего вину, доставили в отдел полиции для разбирательств. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, рассказали, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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