Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с каршерингом у Троицкого моста в Петербурге

Авария у Троицкого моста в Петербурге оказалась смертельной. Фото: СОЦСЕТИ

Один человек погиб и трое пострадали в серьезном ДТП с каршерингом у Троицкого моста в Петербурге. Напомним, авария произошла утром в субботу, 11 июня. Водитель авто влетел в пешехода-девушку на тротуаре. Ее отбросило в Неву. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пострадавшую вовремя вытащили из воды и госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

- За рулем каршеринга был 20-летний молодой человек, студент. У него диагностировали алкогольное опьянение. Его пассажира-сверстника госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один пассажир, молодая девушка, скончалась в реанимации, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что водителю оказали помощь на месте. У него была разбита голова. Полиция продолжает проверку происшествия.

- Водителя доставили в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорят в полиции.