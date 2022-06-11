«Нас это пугало»: Соседи рассказали, что происходило за минуту до мощного взрыва в квартире дома в Ленобласти

Жители дома в Ленобласти. где взорвался бытовой газ, рассказали подробности происшествия. Фото: предоставлено "КП"

Жители дома в поселке Русско-Высоцкое в Ленобласти, где поздним вечером 11 июня произошел мощный взрыв, рассказали о неадекватном жильце. Напомним, после хлопка пострадали перекрытия на трех этажах. Погибших в происшествии нет, но есть пострадавшие. Жителей частично разрушенного подъезда эвакуировали и разместили в школе неподалеку.

«КП-Петербург» пообщалась с местным жителем Константином, который одним из первых вытаскивал пострадавших из завалов.

- Хозяин квартиры, где случился взрыв, это Виталик по кличке «Шуруп». По словам соседей, он очень давно употребляет наркотики. У него отклонения с головой на этой почве. Соседи видели, как он на балконе скакал до хлопка. После этого произошел взрыв. Все побежали помогать. Виталик сидел в подъезде в неадеквате, а я побежал выключать у него электричество, чтобы ничего не загорелось. У «Шурупа» провалился пол на 1 этаж, а там в квартире внизу была пожилая женщина с неходячим мужем. Им повезло, что они были в комнате другой, их не задело. Мы их собрали оперативно и вынесли, - быстро рассказывает на эмоциях Константин.

Фото изнутри разрушенной квартиры. Фото: предоставлено "КП"

В пострадавшем подъезде выбиты стеклопакеты, двери, разрушены некоторые перекрытия и потолки. Власти Ленобласти и МЧС уточняют количество раненых людей. Проверку ЧП проводит прокуратура.

- Там был парень с ссадинами и ушибами. Вроде как сотрясение. Скорая увезла его, – вспоминает Константин. – Потом еще одну женщину в квартире, на втором этаже, задело. У нее осколочные ранения. Может, пострадал тот лежачий дедушка с 1-го этажа, точно не знаю, он не ходит.

Что касается Виталика, то обгоревший мужчина попытался скрыться с места после взрыва, но его быстро догнала полиция. Его госпитализировали.

Добавим, что на месте работают 25 спасателей МЧС. У дома присутствует и администрация. Решается вопрос, что делать с домом дальше. Чиновники уже пообещали восстановить его за счет бюджета. Специалисты выясняют, действительно ли был взрыв бытового газа. Проверки проводят СК и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти

Происшествие подняло на уши все село Русско-Высоцкое (подробности)