Дельфинарий не вернется в Петербург

Дельфинарий, прежде размещавшийся на Крестовском острове, уехал из Петербурга в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти два года назад, в ноябре 2020, Петербург лишился единственного дельфинария – морские львы, моржи и дельфины уехали с Крестовского острова, где до этого жили больше двадцати лет, «до лучших времен». Но «лучшие времена» что-то никак не хотят наступать: нового здания у дельфинария так и не появилось, а все проекты по его строительству оказались временно заморожены. «Комсомольская правда в Петербурге» узнала, как сейчас живут бывшие «звезды» водной арены.

МОРЖИ И ДЕЛЬФИНЫ ОБЖИЛИСЬ НА ЮГЕ

Телефоны, по которым мы прежде общались с директором дельфинария Игорем Костовым, внезапно оказались недоступны. На фоне того, что сам дельфинарий в публичном пространстве появлялся аж два года назад – сигнал тревожный. Благо, в наших старых публикациях нашелся примерный адрес нового места жительства «петербургских» дельфинов и моржей – Краснодарский край, село Архипо-Осиповка. Однако выяснилось, что там животных давно нет.

Тяжелее всего переезд дался самочке морского льва по имени Михо - ей пришлось уезжать в Анапу с маленьким детенышем. Сейчас, по словам сотрудников дельфинария, малыш подрос, перегнал размерами мать. и уже успел дать первые гастроли. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Они пробыли у нас буквально месяц, сразу же после переезда, - сообщили «КП в Петербурге» в Архиво-Осиповском дельфинарии. – Потом их раздали по разным регионам, по разным дельфинариям. Мы этим вопросом не занимались, где они сейчас – не в курсе.

Благо, впоследствии все-таки оказалось, что все с животными в порядке. В ходе долгих поисков нам удалось связаться с главным тренером бывшего петербургского дельфинария Юлией Лебедевой.

- Действительно, какое-то время наши «питомцы» содержались в Архипово-Осиповке, - рассказала старший тренер петербургского дельфинария Юлия Лебедева. – Но потом их решено было определить на Утришскую морскую станцию при Институте проблем экологии и эволюции. Там они до сих пор и обитают.

По словам Юлии Лебедевой, у «звездной компании», в целом, все хорошо. Конечно, совсем без трудностей дело не обходится: содержание морских животных, да еще и в таком количестве - дело хлопотное и затратное. Поэтому себе на рыбу три морских льва, два моржа и пять дельфинов стараются «зарабатывать» самостоятельно: время от времени их «приглашают» на гастроли другие дельфинарии. Получается одновременно и доход и полезная нагрузка, без которой животные заскучали бы и заплыли жиром. Тренерам, правда, приходится трудновато: кое-кто, по словам Юлии, переехал в Краснодарский край на ПМЖ, чтобы всегда находиться рядом с подопечными, другие стараются ездить в Анапу посменно.

- Заказов, правда, у нас не так много – «штаты» в большинстве дельфинариев укомплектованы, - признается Юлия. – Но все равно справляемся, в целом, нормально. Единственное – моржам нашим, конечно, пришлось какое-то время привыкать к южному климату. Но для них на Утришской биостанции построили специальные вольеры, в которых вода все остается холодной, так что все хорошо.

На Утришской морской станции животным вполне комфортно: для них приготовили просторные вольеры, а петербургские тренеры регулярно занимаются с питомцами, чтобы они не заскучали. Фото: Юлия Лебедева

ВСЕ ПРОЕКТЫ ПОСТАВЛЕНЫ НА ПАУЗУ

Не тужит и одиннадцатилетняя самочка морского льва по имени Михо. Ей переезд дался, пожалуй, особенно непросто: когда все случилось, у Михо только-только родился маленький сын. Сейчас, по словам Юлии, малыш подрос (он уже весит больше, чем мама – почти восемьдесят килограмм) и уже успел дать первые гастроли на Черноморском побережье.

Так что в целом все неплохо. Единственное – когда дельфинарий все-таки сможет вернуться в Петербург (и сможет ли вообще) до сих пор непонятно.

- Насколько мы поняли, сейчас все проекты по строительству нового дельфинария поставлены на паузу, - констатирует Юлия. – Раньше наш директор говорил, что, возможно, мы приедем обратно в 2024 году – я думаю, примерно такой срок и остается, но точнее не могу сказать. Радует то, что с Утришской биостанцией у нас проблем нет – они готовы держать нас столько, сколько потребуется.

Ну а что там все-таки с новым зданием, которое обещали построить в Калининском районе? А все очень сложно. Как сообщили «КП-Петербург» осведомленные источники, город не стал изменять вид разрешённого использования земельного участка, допускающего строительство дельфинария. Номинально на земельном участке проектируется спортивный комплекс с бассейном.

Всего на передержке на юге находятся пять дельфинов, три морских льва и два моржа. Фото: Юлия Лебедева

- Но есть подозрения, что в итоге ситуация там будет такая же, как со старым зданием дельфинария на Крестовском острове, - уточнили собеседники издания. – Там тоже, если помните, был бассейн, существовал договор аренды и в нем по факту содержались животные, и проводились представления. В частности, в проекте, который ранее представлял застройщик, была заложена чаша бассейна специфической глубины. По его словам – чтобы посетители комплекса могли заниматься там дайвингом, плавать с аквалангом. Но понятно, что при желании и морских животных с дельфинами туда можно без проблем запустить.

Осложняет ситуацию то, что рядом с выбранной площадкой уже строится большая гостиница. При этом к будущему спорткомплексу нет полноценного подъезда – к зданию ведет лишь узкий внутриквартальный проезд. Поэтому жители окрестных домов крайне обеспокоены тем, что если рядом с отелем все же построят ещё и бассейн-дельфинарий, поток народа и автомобилей многократно вырастет и окончательно «убьет» транспортную доступность территории, включая улицу Бутлерова. Пока что о бойкотировании нового объекта речи не идет, но не исключено, что по мере его реализации народное недовольство будет только расти.

Как бы то ни было, у нового здания нет пока от Госстройнадзора официального разрешения на строительство, ни сроков ввода в эксплуатацию. Связаться с застройщиком - компанией «Спортлайф» - на момент публикации материала нам также не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба администрации Калининского района:

- В марте 2022 года на рабочем совещании в Управлении инвестиций Петербурга ООО «Спортлайф» подтвердил намерения построить на указанном земельном участке по многофункциональный спортивный комплекс с бассейнами. Инвестор заявил о новой концепции объекта, согласно которой в спорткомплексе будет вестибюль, фойе, кафе на 100 посадочных мест, трибуны для зрителей на 480 посадочных мест, 4 бассейна, выставочный зал музея, зал презентаций. Как это выглядит в проекте сейчас трудно сказать, потому что по состоянию на 22 июня проектная документация в администрацию Калининского района застройщиком не представлена.

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