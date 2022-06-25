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Общество24 июня 2022 22:37

Праздничный салют украсил небо над Петербургом во время шоу «Алые паруса»

Выпускники России попрощались со школой под залпы фейерверка
Кирилл МИНЯЙЛО
Залп фейерверков украсил небо над Санкт-Петербургом на «Алых парусах»

Залп фейерверков украсил небо над Санкт-Петербургом на «Алых парусах»

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Фейерверк во время празднования «Алых парусов» украсил небо над Санкт-Петербургом в ночь с 24 на 25 июня.

Пиротехническое шоу длилось около 20 минут

Пиротехническое шоу длилось около 20 минут

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Также подсвечены были и петербургские мосты во время шоу

Также подсвечены были и петербургские мосты во время шоу

Фото: Степан СТЕПАНОВ

- В Северной столице отметили праздник всех выпускников, - передал корреспондент «КП-Петербург», наблюдавший за салютом и ходом брига «Россия».

Переправы города тоже стали декорациями для праздника

Переправы города тоже стали декорациями для праздника

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Водно-пиротехническая часть стала последней частью празднования «Алых парусов»

Водно-пиротехническая часть стала последней частью празднования «Алых парусов»

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Корабль прошел по Неве под звуки классической музыки и грохот пиротехнического шоу.

Пиротехническое шоу длилось около 20 минут

Пиротехническое шоу длилось около 20 минут

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Масштаб пиротехнического шоу восхитил выпускников и жителей Петербурга

Масштаб пиротехнического шоу восхитил выпускников и жителей Петербурга

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Водно-пиротехническая часть стала последней частью празднования «Алых парусов».

Бриг «Россия» сопровождался залпами салюта

Бриг «Россия» сопровождался залпами салюта

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Залпы салюта не прекращались ни на секунду в течение 20-ти минут

Залпы салюта не прекращались ни на секунду в течение 20-ти минут

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Перед этим для выпускников выступали музыкальные артисты на Дворцовой площади.

Небо Санкт-Петербурга озарилось огнями от фейерверков и света праздничного корабля

Небо Санкт-Петербурга озарилось огнями от фейерверков и света праздничного корабля

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Праздник собрал более 65 тысяч вчерашних школьников.

Небо над Петербургом окрасилось в разноцветную палитру цветов

Небо над Петербургом окрасилось в разноцветную палитру цветов

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Наблюдать за масштабными залпами фейерверков в Петербурге можно было и вдалеке от Невы

Наблюдать за масштабными залпами фейерверков в Петербурге можно было и вдалеке от Невы

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В этом году бессменного ведущего «Алых парусов» Ивана Урганта сменил комик Владимир Маркони. Последними на сцене перед выпускниками выступила группа «Руки Вверх!». Кроме этого, в честь праздника Лахта-центр включил праздничную подсветку небоскреба – символическую алую.

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