Праздничный салют украсил небо над Петербургом во время шоу «Алые паруса»

Залп фейерверков украсил небо над Санкт-Петербургом на «Алых парусах»
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Фейерверк во время празднования «Алых парусов» украсил небо над Санкт-Петербургом в ночь с 24 на 25 июня.
Пиротехническое шоу длилось около 20 минут
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Также подсвечены были и петербургские мосты во время шоу
Фото: Степан СТЕПАНОВ
- В Северной столице отметили праздник всех выпускников, - передал корреспондент «КП-Петербург», наблюдавший за салютом и ходом брига «Россия».
Переправы города тоже стали декорациями для праздника
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Водно-пиротехническая часть стала последней частью празднования «Алых парусов»
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Корабль прошел по Неве под звуки классической музыки и грохот пиротехнического шоу.
Пиротехническое шоу длилось около 20 минут
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Масштаб пиротехнического шоу восхитил выпускников и жителей Петербурга
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Водно-пиротехническая часть стала последней частью празднования «Алых парусов».
Бриг «Россия» сопровождался залпами салюта
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Залпы салюта не прекращались ни на секунду в течение 20-ти минут
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Перед этим для выпускников выступали музыкальные артисты на Дворцовой площади.
Небо Санкт-Петербурга озарилось огнями от фейерверков и света праздничного корабля
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Праздник собрал более 65 тысяч вчерашних школьников.
Небо над Петербургом окрасилось в разноцветную палитру цветов
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Наблюдать за масштабными залпами фейерверков в Петербурге можно было и вдалеке от Невы
Фото: Алена ЧИЧИГИНА
В этом году бессменного ведущего «Алых парусов» Ивана Урганта сменил комик Владимир Маркони. Последними на сцене перед выпускниками выступила группа «Руки Вверх!». Кроме этого, в честь праздника Лахта-центр включил праздничную подсветку небоскреба – символическую алую.