«Мать должна лежать вместе с ребенком»: Петербуржец убил жену и дочь, а потом полтора года водил за нос родных, переписываясь от имени супруги

Семейные скандалы закончились двойной трагедией ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Найденный детский скелет в петербургском парке на год стал главной загадкой для следователей. Сотни опрошенных семей и сверок ДНК, тысячи бумаг и никаких результатов. Но тут в полицию от москвички Валерии Понарюк (имена изменены – Ред.) поступает заявление о пропаже дочери Марии и двухлетней внучки Любочки. Паззл складывается, но есть загвоздка. Девушка и ребенок не могут быть мертвы уже полтора года, ведь только недавно Валерия переписывалась с дочерью.

«ЕГО МАТЬ ПРЕДЛАГАЛА СПРОВОЦИРОВАТЬ ВЫКИДЫШ»

Мария и Николай познакомили в 2019 году в Интернете, ему 24 года, ей 19. Роман развивался стремительно. Пара съехалась уже через два месяца, чему родные не особо обрадовались.

Маша быстро съехалась с новым возлюбленным ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Они переехали в квартиру его родителей недалеко от Москвы. Там совсем глушь, вокруг лес, - рассказала «КП-Петербург» мать убитой женщины Валерия. –Я много раз предлагала им снять квартиру поближе или переехать к нам, но Коля не хотел. Говорил, что наслаждается тишиной и спокойствием.

На тишине Николай был повернут. Громкие звуки вызывали у него вспышки гнева. Но Маша терпела.

- Я как-то после Нового года приехала к ним с гостинцами. Он не встал, не поздоровался, просто лежал на диване. Мы с дочкой пошли разбирать пакеты и, конечно, начали болтать. Тут он резко подскочил и с воплями накинулся на меня, начал стучать кулаками по столу. Требовал, чтобы я прекратила орать в его доме, - вспоминает Валерия.

Такие истории периодически повторялись. Маша, по словам родных, со временем стала зажатой. После окончания школы учиться она никуда не пошла- сначала Коля был против, а вскоре она узнала о беременности. Новость эта обрадовала далеко не всех. Мать Николая устроила скандал. Кричала, что рожать в 19 лет слишком рано для девушки. Предлагала аборт, но было уже поздно. Поэтому женщина требовала спровоцировать выкидыш.

Малышка в Петербурге успела прожить всего месяц ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Я ей тогда сказала, чтобы к дочери моей не лезла, что это наш ребенок, и они могут не принимать участия в его воспитании, - негодует Валерия.

СЕМЬЯ СТАРОВЕРОВ

По словам родных Маши, Коля – тот еще «маменькин сынок». Все решения он принимал только с ее позволения. Сама же женщина увлекается эзотерикой и магией, на что подсадила и сына.

- Она считает себя великой колдуньей. Они заставили Машу снять крестик, потому что сами староверы, внучку не разрешили крестить, а сами в квартире рисовали кресты, - вспоминает Валерия. - От Николая же только и было слышно «мама мне сказала делать так», он ее слушался.

Молодой человек оказался настолько послушным, что, когда мать сказала, что отношения с Машей нужно закончить, он так и поступил.

Цветы в роддом парень не принес, букет подарили только родители ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Они сходились и мирились несколько раз, постоянно переезжали. Но когда родилась ее дочка Любочка, мы с мужем освободили им комнату в нашей квартире, стали жить все вместе, - говорит Валерия.

В роддом новоиспеченный отец приехал без цветов, денег на них не было. Николай нигде не работал, сидел на шее у любимой мамы, попытки устроить его заканчивались провалом.

УБИЛ ДОЧЬ ИЗ-ЗА ПЛАЧА

Удивительно, но Маша терпела не только вспышки гнева, но и рукоприкладство. Повлиять на это мать пыталась, но не смогла, а вскоре парочка и вовсе решила выпорхнуть из родительского гнезда.

- Они сказали, что хотят переехать в Петербург, мама Коли пообещала им с этим помочь, с ее подачи эта затея и появилась. Но я была против, чувствовала, что это может плохо закончиться, да и за внучку переживала, думала, на что же они жить будут. На вокзале я плакала, умоляла остаться Машу с Любочкой, но все тщетно, - вспоминает Валерия.

Даже после рождения ребенка семейного счастья пара не испытала ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Это был последний раз, когда Валерия видела дочь и внучку живыми.

- С Машей я созванивалась всего пару раз, она не хотела разговаривать, только переписывались. Но поначалу она часто кидала фотографии Любочки, а потом перестала. Я ее просила, а она все «потом» да «потом», писала, что с внучкой все хорошо, - со слезами вспоминает Валерия.

На самом деле все было далеко не хорошо. Прожить в этой квартире двухлетняя девочка успела всего месяц. После этого в семье начались ужасы. Во время приступа ярости отец схватил свою дочку, бросил головой об пол, а затем добил. Несколько дней тело девочки лежало в ванной, куда заглядывали и сами родители девочки. И только потом Николай вывез труп и спрятал его в кустах и высокой траве в Южно-Приморском парке в Петербурге.

Родные думают, что причиной убийства могли стать те самые приступы ярости из-за громких звуков. Девочка могла расплакаться во время ссоры родителей, вызвав зверскую реакцию отца.

Причиной конфликта могла стать ревность со стороны Коли ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ»

Поразительно, но Маша, парализованная страхом, закрыла глаза на убийство дочери! Страшной новостью пара, конечно же, ни с кем не делилась, но странности в их поведении заметили все близкие. Маша еще больше отстранилась от друзей, чтобы лишний раз не придумывать версии, где может быть их ребенок, и постоянно плакала. Спустя полгода девушка и вовсе отправила всем странное послание.

«Я не хочу ни с кем общаться, оставьте меня в покое», - написала всем близким и друзьям девушка в феврале 2021 года, заблокировав почти все контакты. Как позже выяснит следствие, в тот момент она была уже убита...

Пара поссорилась, и Коля вслед за дочерью убил и жену. Задушил и действовал по уже отлаженной схеме. Некоторое время тело хранил в ванной. Затем ночью вывез труп в заросли кустов, в которых раньше спрятал дочь.

Причиной конфликта могла стать ревность - говорят, что перед убийством жены парень несколько часов просидел в шкафу, подслушивая ее разговоры по телефону. Сам же Николай на допросах утверждает, что набросился на жену, когда она решила уйти от него. Некоторые и вовсе считают, что он боялся, что Мария проболтается об убийстве дочери.

Спрятав тело, Николай еще целых полтора года водил за нос друзей и родных девушки, переписываясь от ее имени.

- Я все пыталась до нее дозвониться, но не могла. При этом на сообщения Маша отвечала, просила не звонить, писала, что ей нужно время побыть наедине с собой. Я и подумать не могла, что ее уже не в живых, - вздыхает Валерия.

Николай все выставил правдоподобно – вдалеке от родных Маши он спокойно их разыгрывал, но подвела парня - орфография.

Тело дочери несколько дней пара хранила в ванной ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Подозрения какие-то начали появляться, когда мы заметили, что Маша пишет с ошибками. У нас в семье у всех врожденная грамотность. Возникла мысль, что пишет кто-то другой, - говорит Валерия.

«САМОМУ ИНТЕРЕСНО, ГДЕ ОНИ»

В это время в голове Валерии начинает появляться сразу ряд версий, что могло произойти с ее дочерью. Но тут Коля подсуетился и выдал свекрови легенду.

- Он рассказал историю, как во время празднования Нового года его избили в компании, а Маша взяла ребенка и ушла к новому ухажеру, после чего ни ее, ни ребенка он больше не видел, - вспоминает мать девушки.

Не зная даже адреса дочери, Валерия отправилась на ее поиски в Петербург, продолжая умолять ее в переписки выти на связь и рассказать, где она. Через соцсети женщина нашла друзей дочери и хозяйку съемной квартиры, где и происходили убийства, только это никак не помогло.

После убийства Николай от имени супруги разослал всем страшное сообщение ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Все в один голос твердили, что видели ее последний раз около года назад, а потом только изредка переписывались. Сам Коля с той квартиры уже съехал, но согласился встретиться со мной. Мы вместе поплакали, на прощание он меня даже обнял. Обнял руками, которыми убил моих девочек, - плачет Валерия. – Он говорил, что поможет мне ее найти, сказал, что сделает все, что сможет. Так я уверенная в его поддержке уехала обратно в Москву.

Вернувшись домой, женщина решила написать заявление в полицию о пропаже Марии, о чем предупредила и Николая. Парень пришел в ярость, сказав, что не собирается ходить по участкам и не хочет, чтобы его тревожили. Но потом, видимо, решил отвести подозрения и в очередной раз пообещал помочь.

- Я очень переживаю, мне и самому интересно, что с ними, где они. Просто мне очень тяжело. Завтра я вам расскажу, где я последний раз видел ребенка и Машу, - надиктовал сообщение Николай.

ТАИНСТВЕННЫЙ СКЕЛЕТ

Трогательная речь Валерию не убедила – она пошла с заявлением в полицию. В это время петербургские следователи уже несколько месяцев искали родителей малышки, чей скелет в петербургском парке нашли школьники.

Тело малышки нашли в парке случайные прохожие ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Это было уже спустя год после убийства. Добраться до этого места обычным прохожим практически невозможно. Если осенью и зимой, когда Николай выбирал место, где спрятать тело, все было покрыто коркой льда, то летом окраина парка превратилась в сплошное болото, поросшее высокой травой и камышами. Когда на труп девочки наткнулись, от нее остался лишь скелет.

К тому времени тело матери рядом с дочерью лежало уже полгода. Но труп Маши, завернутый в черный пакет, в болоте не заметили. Поэтому следователи целый год искали родителей неизвестной малышки. Под подозрения попали все неблагополучные семьи района. Их по очереди вызывали к следователям. Сверялись ДНК, проводились допросы, но все тщетно. И только когда Валерия написала заявление в полицию, все начало проясняться. Следователи с расспросами пошли к Николаю. И уже через 15 минут допроса он расплакался и выдал всю правду. Признался, что убил и жену и дочку и сказал, где спрятал труп.

Ребенка Николай убил прямо на глазах жены ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Я подумал, что мать должна лежать рядом со своим ребенком, - объяснял свой поступок Николай. Следователи снова вернулись в поле и уже только тогда поняли нашли труп девушки.

Такого исхода расследования не ожидали ни следователи, ни родные пропавшей девушки. Только тогда они смогли осознать, что все полтора года общались не со своей Машей, а с ее хладнокровным убийцей.

- Я так истошно заревела. Хотелось просто выть от боли. Моих девочек больше нет, - плачет Валерия.

Теперь Николая ждет психиатрическая экспертиза. Если она докажет, что он вменяемый, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас семья Маши собирает деньги на похороны дочери и внучки, если вы хотите им помочь, можете перевести деньги по данному номеру карты - 4324 9800 3483 6555 (банк МКБ).

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