«В палате нет кондиционера»: Маленький сын Стаса Пьехи после операции лежит в обычной городской больнице

Восьмилетний сын Стаса Пьехи остался без ногтя после операции на пальце. Фото: СОЦСЕТИ

Восьмилетний сын Стаса Пьехи Петя продолжает лечиться в детской городской больнице в Петербурге после операции. На минувших выходных мама ребенка, модель Наталья Горчакова, напугала подписчиков новостями о госпитализации мальчика. Но оказалось, что все не так страшно – у Пети диагностировали острое гнойное воспаление на двух пальцах. Все из-за привычки ребенка отрывать у себя заусенцы.

В итоге мальчик мужественно перенес анестезию и операцию. «КП-Петербург» дозвонилась до матери Пети, чтобы узнать, как продвигается лечение. По словам Натальи, она ни на минуту не отходит от сына и старается его поддерживать, чтобы скучные и болезненные будни прошли незаметнее.

Будни Пети состоят из антибиотиков, физиопроцедур и перевязок. Фото: СОЦСЕТИ

- Пьем антибиотики, утром и вечером ходим на перевязки. В такую жару, конечно, все эти процедуры переносятся не очень легко, но в целом нормально. Кондиционера у нас нет, естественно. Это обыкновенная городская больница. Ну ничего страшного, зато не бегаем по платным клиникам. У нас тут хорошие специалисты и лежим мы в платной палате, нас все устраивает, – рассказала бывшая жена Стаса Пьехи. – Ложку, вилку Петя держит нормально, может играть. Только вот одеваться с перевязанными пальцами ему тяжело.

Мать ребенка не скрывает, что сожалеет о внезапно появившейся болячке сына, потому что они планировали совместный отдых. Как предполагает Наталья, они пробудут в больнице до конца недели, чтобы после выхода сразу пойти в отпуск, полностью выздоровев. Сам Петр, кажется, осознал, что от вредной привычки пора избавляться.

- Сын сказал, что до него дошло наконец-то. Но как это будет все на деле? Не знаю. Пока что Петя очень стесняется пальца своего. Там же нет ногтя, он переживает из-за этого. Я подбадриваю всячески. Говорю: «Наоборот, показывай палец другим и давай пример, как нельзя делать», - подытоживает мама мальчика.

Сам Стас Пьеха не комментировал новость о госпитализации сына. Фото: СОЦСЕТИ

Наталья пообещала сообщать о состоянии здоровья Пети в своих в соцсетях. Женщина благодарит врачей за оперативную помощь, оказанную сыну, ведь до этого семья занималась самолечением, которое ни к чему не привело.

Напомним, годом ранее сына Стаса Пьехи тоже госпитализировали в больницу, но после того, как на него напала соседка по даче. Тогда у него диагностировали сотрясение мозга, а обидчица так и не извинилась.

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