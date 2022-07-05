Главгосэкспертиза одобрила проект продолжения зеленой ветки метро до станции «Зоопарк»

Проект продолжения зеленой ветки одобрила госэкспертиза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главгосэкспертиза Росси выдала положительное заключение на предварительные работы по строительству продолжения участка зеленой ветки петербургского метрополитена. Речь идет об отрезке между станциями с рабочими названиями «Улица Савушкина» (нынешняя «Беговая») и «Зоопарк» (перспективная «Каменка»).

- Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Подготовительный этап строительства. Положительное заключение, - говорится в документе, опубликованном на портале Единого госреестра заключений.

Другими словами, одобрение получил участок от «Беговой» через «Богатырскую» к «Каменке». Правда, когда построят последнюю – вопрос открытый. Станция, которая планировалась как транспорт для будущего зоосада у Юнтоловского заказника, теперь «переехала» в новый район активной застройки Каменку.

Такими виделось развитие подземки в 2018 году. Потом все не раз поменялось.

Горизонт ввода в эксплуатацию «Богатырской» обозначен как «после 2025 года». До Каменки метро дойдет еще позднее.

Напомним, что, по планам Смольного, за 10 лет в Петербурге построят 12 станций метро. Подземка дотянется до юго-запада и уйдет в Кудрово

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