«Разбирался с кражей 150 млн рублей»: Что предшествовало смерти подрядчика «Газпрома», которого нашли мертвым в бассейне под Выборгом

Мужчину нашли мертвым в бассейне Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти разбираются в смерти 61-летнего генерального директора и учредителя компании «Астра Шиппинг» (подрядчик «Газпрома») Юрия Воронова. Тело бизнесмена нашли в бассейне в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» под Выборгом в поселке Пески. Рядом с телом миллионера лежал травматический пистолет Grand Power Т12 и, как сообщается, несколько гильз. «КП-Петербург» узнала про конфликт на 150 миллионов рублей, о чем он говорил незадолго до смерти, и почему друзья считают, что это было убийство.

«БРОСИЛИ НА 150 МИЛЛИОНОВ»

Юрий Воронов был учредителем пяти компаний. Две из них ликвидированы, три – действующие. Помимо «Астра Шиппинг» (морской грузовой транспорт) он был основателем и сооснователем ООО «Невская линия отдыха» (внутренний водный пассажирский транспорт) и ООО «Астра Марин» (экскурсионные туристические услуги).

«Астра Шиппинг», как рассказывают друзья Воронова, действительно сотрудничала с «Газпромом». Но в последнее время предприятие несло убытки. Если в 2015 году чистая прибыль компании составляла 61 миллион рублей, то уже в 2020 году она ушла в минус на 112 миллионов рублей, а в 2021 году – на 69 миллионов рублей. «Невская линия отдыха» в 2021 году тоже показала убыток - в 19 миллионов рублей. У «Астра Марин» была прибыль, но всего в 1,4 миллиона рублей.

И это не единственные потери бизнесмена. Как рассказали «КП-Петербург» друзья коммерсанта, недавно он пережил предательство близкого компаньона.

- Юрий мой старый хороший товарищ, - поделился с «КП-Петербург» декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета морского и речного флота, доктор юридических наук Олег Каратаев. - Он член попечительского совета нашего Православного юридического фонда имени Ильина. В последний раз мы с ним общались несколько дней назад по телефону. Юра был в прекрасном настроении. Он вообще сам по себе веселый человек. Знаю, что у него были финансовые разборки. Какой-то очень близкий знакомый обокрал его на приличную сумму - 150 миллионов рублей. Черт знает, как он это сделал. Подробности Олег не рассказывал. Говорил только: «Сволочь такая, подставил меня, но я разбираюсь». Это все произошло еще в начале весны. Но депрессии у него из-за этого не было. Олег признавался, что у него бывали ситуации и похуже. Он же руководитель огромной компании, у него бизнес, деньги огромные.

«ПРОБЛЕМ В СЕМЬЕ НЕ БЫЛО»

Как бы там ни было, по словам друзей, ни в каких криминальных делах Волков замешан не был. Бизнесмен всегда подчеркивал, что все споры решает только мирно.

Воронов (справа) был знаком с режиссером Сокуровым Фото: предоставлено "КП"

- Когда я ему помогал, он всегда просил меня: «Пожалуйста, делай все только в рамках правового пространства». Он играл только по правилам. Часто просил меня подсказать: гражданский иск тут или уголовная статья, - поясняет профессор. – И в последний наш разговор он был очень оптимистично настроен. Я даже не решился у него спросить про эти 150 миллионов рублей. Но я так понял, что он с этим разобрался.

В своем последнем разговоре Юрий Воронов жаловался на либералов. По словам друзей, бизнесмен был патриотом.

- Мы говорили, что надо закрывать рассадник антирусской пропаганды - Ельцин-центр, например, - вспоминает Каратаев. - И тогда ясно будет всем, за что мы сражаемся на Донбассе. За возвращение незаконно отнятой у русского народа земли.

При этом проблем в семье у бизнесмена, как считают друзья, не было. У коммерсанта остались взрослый сын и жена, с которой он был в прекрасных отношениях. Никаких авантюр Воронов не планировал.

«ЭТО БЫЛО УБИЙСТВО»

Отсутствие депрессии и хорошее настроение у бизнесмена подтверждают и его коллеги по бизнесу.

В причинах смерти бизнесмена разбираются следователи Фото: Православный юридический фонд Ильина

- Юрий приходил к нам в офис неделю назад, - поделился с «КП-Петербург» генеральный директор «Невской линии отдыха» Виталий Марциновский. - Он всегда был веселый, не говорил о проблемах. Поэтому про финансовые потери мы ничего не знаем. Про его смерть слышали, но ничего больше сказать не можем.

Друг Воронова и декан юрфака Олег Каратаев в свою очередь уверен, что бизнесмен не пошел бы на самоубийство.

- Он так не поступал, его убили, - заявил профессор. - У него ни малейших оснований не было. Да и отрывочные сведения такие: пистолет, несколько гильз было. Он в себя стрелял несколько раз? Сомневаюсь. Это требует очень серьезного подхода. Нужно, чтобы этим занимался не районный следователь. Я же сам декан юрфака. У меня студенты работают следователями, что они могут? Самоубийство проще всего признать, дело закрыть. Но мы это дело не закроем, а вот раскроем или нет - зависит от искусства следователя.

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