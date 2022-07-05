«Коломна» и «Петроградка»: новые трамваи для Петербурга представили на выставке «Иннопром»

Трамваи для Петербурга построят на Урале. Фото: vk.com/uraltransmash1817

История про появление в исторических районах Петербурга новых трамваев с ретро-обликом получила свое продолжение. На выставке «Иннопром», которая сейчас проходит в Екатеринбурге, местный «Уралтрансмаш» показал, как будут выглядеть эти самые трамваи.

- Трамваи для Северной столицы по требованию заказчика стилизованы под подвижной состав 50-60-х годов ХХ века, - сообщает пресс-служба завода.

Этот период был выбран потому. Что считается «золотым веком» ленинградского трамвая – он был основным транспортом в городе, ведь метро открылось только в 1955-м. А еще в 1957 году был создан самый красивый вагон – ЛМ-57, получивший народное название «Стиляга».

- Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, нашли свое отражение в новых вагонах «Уралтрансмаша», - отмечают создатели.

Составы будут ходить в исторических районах. Фото: vk.com/uraltransmash1817

На Урале для Петербурга созданы два варианта составов. Двухсекционная модель 71-421 получила наименование «Петроградка», а трехсекционный вагон модели 71-431 называется «Коломна». Именно в этих исторических районах они и будут курсировать.

Первых будет сделано 12 штук, а вторых – 42. Все они должны поступить в город на Неве в 2023 году.

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