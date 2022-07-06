Украинская беженка, которая «увела британца из семьи за 10 дней», стала слепнуть из-за попавшей в глаз амебы

Тони стал опекуном Софии Фото: предоставлено "КП"

На 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым, которую западные СМИ обвинили в том, что она увела британца из семьи за 10 дней, свалились новые напасти. Она стала слепнуть! Красавица из Киева ранее поселилась в семье Гарнетт из Бетфорда, а позже, как писали журналисты, якобы соблазнила главу семьи Тони, из-за чего он бросил жену и двоих детей. После скандала в обществе София рассказала «КП-Петербург», что отношения между ней и Тони начались не совсем так. Оказывается, причиной ухода Тони из семьи стали ссоры, которые устраивала его гражданская жена Лорна (пара не была официально в браке). Но женщины в Британии все равно грозились выслать беженку обратно в Киев.

Вскоре волна хейта спала. Но вот проблемы у пары не закончились. София, как она говорила ранее «КП», по дороге в Британию подхватила бактерию, из-за чего ей пришлось перенести операцию на глаз. И теперь в британских СМИ появилась новость, что беженка начала слепнуть. «КП-Петербург» в свою очередь удалось выяснить, что именно стало причиной ухудшения зрения.

София и Тони сейчас живут вместе Фото: предоставлено "КП"

- Это все из-за этой бактерии. У меня зрение стало -4.5, - поделилась с «КП-Петербург» София. - До этого было -1.

Сам же Тони признается, что из-за ухудшившегося зрения Софии ему пришлось стать ее «опекуном».

- Тут в Британии это так называется - опекун, - поделилась с «КП» беженка. - Он бросил работу, чтобы заботиться обо мне.

София эксклюзивно предоставила «КП-Петербург» выписку из офтальмологической клиники королевского госпиталя Колдердейла, где указана причина ухудшения зрения. Как выяснилось, красавица подхватила в Германии акантамебный кератит. Это довольно редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba. Эти простейшие действительно могут привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте. Заболевание может возникнуть при неправильном уходе за линзами. Так произошло и у Софии.

- Это все из-за плохих условий жилья в Германии, - вздыхает София.

София перенесла операцию на глаз Фото: предоставлено "КП"

Сейчас пара планирует развивать свой бизнес. Они уже сняли дом, в котором живут вдвоем. Сама София хочет заняться маникюром. О свадьбе пара уже думает, но сыграть ее возлюбленные планируют не в самое ближайшее время.

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