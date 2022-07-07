Новые электропогрузчики «Метростроя» отправят работать на «Путиловскую» и «Юго-Западную»

Подобные машины – не новинка для метростроителей. Погрузчики активно использовали и ранее, а новая техника просто обновила парк машин. Фото: "Метрострой Северной Столицы"

Около десятка новеньких электрических погрузочных машин скоро начнут работу на строящихся станциях петербургской подземки. Свежую партию техники получил «Метрострой Северной Столицы», машины уже прошли предварительные проверки и испытания. Как выяснила «Комсомолка в Петербурге» в пресс-службе компании, машины точно поедут трудиться на возводящиеся станции «Путиловская» и «Юго-Западная» – станции «коричневой» или Красносельско-Калининской линии. Вероятнее всего, технику будут использовать еще и на «Театральной», «Горном институте», «Богатырском проспекте». В общем, на всех станциях, открытие которых ждут после 2024 года.

К слову, электропогрузчики – не новинка для метростроителей. Подобная техника использовалась и раньше, просто в подземке пришло время обновлять парк машин.

– Это плановое обновление техники, старая выработала свой ресурс. Кроме того, парк погрузочных машин раньше был в аренде, а новая партия будет у нас в собственности, – сказали «КП» в «Метрострое».

Если раньше метростроители использовали и отечественную, и зарубежную технику, то в этот раз все погрузчики – российского производства. Их закупили в белгородском ООО «Гортехкомплект».

Главная задача машин – загребать расколотую в ходе проходки тоннеля породу и отвозить ее подальше от участка, где идет активная работа. Потом эстафету погрузчиков перехватывают специальные электровозы – они уже поднимают сдвинутую в сторону породу на поверхность.

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