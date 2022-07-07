«Денег нет, живут в доме без мебели»: Британец, бросивший семью из-за украинской беженки, судится с бывшей женой за имущество и детей

София и Тони будут судиться с Лорной Фото: предоставлено "КП"

История 22-летней украинской беженки Софии Каркадым, которая «увела британца из семьи с двумя детьми за 10 дней», всполошила всю Англию. Пока англичане между собой судачат, стоит ли девушку выслать из страны, западные таблоиды борются за эксклюзивные интервью с парой. Сама же София уже рассказывала «КП-Петербург», как ее приютили Гарнетт из Бетфорда, а Тони помогал ей во всем и возил к врачам. Не удивительно, что такое поведение мужа не понравилось его гражданской жене Лорне. В семье начались скандалы, и в итоге Тони бросил Лорну с двумя детьми и ушел к красавице из Киева. Чуть позже он признался, что чувства к Софии у него вспыхнули уже через несколько минут после знакомства с ней.

Сейчас Тони не слазит с первых полос популярных британских СМИ. Недавно выяснилось, что из-за подхваченной в Германии инфекции беженка начала слепнуть. В глаз ей попала амеба, из-за которой пришлось делать операцию. Чтобы заботиться о любимой, Тони ушел с работы и стал опекуном Софии. Но, кажется, в ближайшее время это шоу наберет еще большие обороты. Ведь Тони и София, как стало известно «КП-Петербург», готовятся к судебным баталиям с брошенной Лорной!

Пара планирует свадьбу Фото: предоставлено "КП"

- Тони и София сейчас живут только на деньги, которые получают от СМИ за интервью, - рассказал «КП-Петербург» источник. - Гарнетт не ходит на работу, чтобы присматривать за своей красавицей из Киева. А она не сможет работать еще минимум полугода - именно столько, говорят врачи, понадобится на восстановление здоровья. Денег не хватает, но они как-то крутятся. Верят, что скоро встанут на ноги, начнут все с нуля. По их словам, им сейчас трудно, но все же терпимо.

Сейчас Тони и София сняли дом в Англии. Но в Британии их сдают пустыми, поэтому всю мебель паре приходится закупать. А на это нужны немалые деньги.

- На обустройство они потратили уже около 3 тысяч фунтов, но у них до сих пор нет ни шкафа, ни стола, ни стульев, - делятся знакомые пары. – Так и живут. Уходя от Лорны, Тони ей все оставил. И поначалу было решено расстаться мирно. Но не получилось.

София теперь живет в Англии Фото: СОЦСЕТИ

Лорна отказалась отдавать бывшему возлюбленному часть вещей из дома, где они вместе жили. Более того, британка запретила Тони общаться с общими детьми. Поэтому в ближайшее время они начнут судиться. Первый процесс должен пройти уже на следующей неделе.

- Тони подает в суд, чтобы иметь возможность видеться с детьми, - объясняют друзья британца. - Из имущества он сначала попросил у Лорны только то, что не нужно детям (мебель, телевизор, игровую приставку и планшет) и то, что принадлежит ему. Она отказала, поэтому он решил, что заберет половину.

Имущество, оставленное в доме, по словам друзей Тони, покупали именно на его кредитку. Лорна потратила с его карты 18 тысяч фунтов. Поэтому Тони и София настроены выиграть суд против Лорны, которая, как говорят, тоже времени зря не теряет и якобы уже привела в дом нового мужчину…

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