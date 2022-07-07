Две новых магистрали построят на северо-западе Петербурга

В Приморском районе построят две долгожданные магистрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две новые магистрали появятся в обозримом будущем в Приморском районе Петербурга. На совещании по развитию транспортной инфраструктуры был поднят вопрос строительства трасс с рабочими названиями М-32 и М-49, которые свяжут дороги и жилые кварталы Приморского района.

- М-32 обеспечит связь северной и южной частей Приморского района, соединив Шуваловский проспект и Приморское шоссе, а также значительно повысит транспортную доступность делового квартала «Лахта-Центр» и жилого района «Юнтолово», - сообщает пресс-служба Смольного.

В составе магистрали будет и давно запланированный путепровод через железнодорожные пути Сестрорецкого направления, который построят в районе Лахты. Ранее под него уже выкупались частные дома через дорогу от «Лахта-Центра». Вводить М-32 в строй планируется частями, в период с 2022 по 2025 годы.

Вторая магистраль М-49 тоже пойдет от Приморского шоссе по путепроводу через ж/д пути, но дальше, в районе платформы «Ольгино». У Юнтолово она станет продолжением трассы М-32 в сторону развязки с Западным скоростным диаметром. Не доходя КАДа трасса свернет направо, где соединится с перспективными продолжением Суздальского проспекта и Парашютной улицы.

Новые трассы хотели построить еще до 2020 года. Фото: Яндекс.Карты.

Эта трасса поможет доступности жилого микрорайона «Юнтолово» и будет прямым выходом на ЗСД и КАД, что важно для «Газпрома», который строит в Левашово новый аэропорт. По перспективным трассам от него до «Лахта-Центра», где разместится штаб-квартира корпорации, будет около 15 минут езды.

При этом М-49 окажется частично платной.

- Для водителей, следующих по направлению на ЗСД или выезжающих с Западного скоростного диаметра, проезд будет платным, для остальных – бесплатным. Планируемые сроки реализации объекта: 2025-2027 годы, - уточняют в Смольном.

Отметим, что обе магистрали планировалось построить еще до 2020 года, однако потом сроки были сдвинуты.

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