Новый гражданский аэропорт построят в Петербурге к лету 2023 года

Новый аэропорт в Левашово должны сдать через 1,5 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый гражданский аэропорт будет построен в поселке Левашово под Петербургом к лету 2023 года. Под эти цели переоборудуют старый, но действующий военный аэропорт, расположенный на внешней стороне КАД. Концессионное соглашение с Минобороны заключил «Газпром», который и будет использовать аэропорт под свои нужды совместно с военными.

- В рамках данного соглашения до 2023 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием, - сообщает пресс-служба Минобороны.

Также здесь построят новый грузо-пассажирский терминал. Все работы оплатит «Газпром», на эти цели компания выделит более 10 миллиардов рублей. Кроме того, к аэропорту подведут отдельный съезд-выезд с КАД.

Сейчас разработка проекта реконструкции уже завершена, на объекте начаты строительные работы.