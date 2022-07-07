Во Дворе Гостинки пройдет «Пушистый маркет»: на фестивале можно помочь приюту бездомных животных

Предоставлено: пресс-службой пространства «Двор Гостинки»

Благотворительный фонд «Ржевка» с 2006 года помогает животным, оказавшимся в беде. «Ржевка» кормит, лечит, социализирует и главное — находит дом. Фестиваль задуман в стилистике большой благотворительной ярмарки как проект, объединяющий неравнодушных горожан. В центральной зоне фестиваля будет организована гаражная распродажа. Посетители смогут приобрести украшения, предметы одежды, интерьера, а также технику, игрушки, поделки или книги за добровольное пожертвование. Все благотворительные инициативы фестиваля будут направлены на сбор средств для закупки кормов и медикаментов четвероногим постояльцам приюта «Ржевка».

Гости фестиваля смогут поддержать приют не только участием в благотворительной распродаже. На фестивале будет организована точка сбора вещей первой необходимости: для 170 собак, 100 кошек и 1 свинки приюта можно принести корм, игрушки, средства гигиены, текстиль, поводки, ошейники или любую иную продукцию. Здесь же — уголок ненавязчивого знакомства с животными приюта «Ржевка», и как знать, возможно кто-то из них впервые обретет дом и ответственного хозяина.

В рамках фестиваля «Пушистый маркет» 11 и 12 июля пройдут образовательные сессии с лекциями от ветеринаров, биологов, волонтеров приюта, мастер-классы от фотографа-анималиста и грумеров, розыгрыши подарков от партнеров фестиваля. Общественное пространство «Двор Гостинки» поддерживает pets-friendly концепцию, поэтому для посетителей с домашними любимцами будут предусмотрены развлекательные зоны с аджилити-комплексом для активных собак и Ресторан Собачий с самыми полезными лакомствами.

Все активности на территории фестиваля организованы на добровольных началах и являются бесплатными. Посетители смогут отблагодарить организаторов пожертвованием на любую сумму в поддержку приюта «Ржевка».

Пункт предварительного сбора вещей для подготовки к благотворительной распродаже фестиваля «Пушистый маркет» открыт в пространстве «Двор Гостинки» с 13:00 до 21:00, необходимо обратиться на стойку информации.

Подарите новую жизнь старым вещам и станьте благотворителем приюта «Ржевка».

Даты фестиваля: 11 и 12 июля

Часы проведения фестиваля: с 15:00 до 21:00

Вход свободный.

График работы пространства Двор Гостинки: ВС-ЧТ 12:00 – 23:00// ПТ-СБ 12:00 – 00:00

Адрес: Невский пр., 35// ул.Садовая, 17 (внутренняя территория «Большого Гостиного Двора»)