Reuters: Финляндия построит 1300-километровый забор на границе с Россией для защиты от беженцев

Финляндия готовится к наплыву нелегальных беженцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финляндия открывает границы для туристов из России, но принимает решение строить забор в 1300 километров для защиты от нелегальных мигрантов. Такое решение – в отношении забора – принял 7 июля парламент Суоми.

- Парламент Финляндии в четверг проголосовал за закон, который позволит установить заграждения на границе с Россией, - пишет Reuters.

Самое интересное, что, по задумке авторов инициативы, в случае «исключительных обстоятельств», забор позволит просто закрыть границу от ищущих убежища беженцев.

Речь, по словам парламентариев, идет не столько о россиянах, которые вдруг могут побежать в Европу, сколько о возможности Финляндии противостоять мерам «гибридного влияния», в том числе организованного кризиса с потоком нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

Принятый закон позволит не только строить стены и заборы, но и принимать беженцев только в одном из пограничных пунктов, например в аэропорту Хельсинки, закрыв сухопутную границу.

Напомним, что сейчас авиасообщение России с Финляндией отсутствует, а отмененный весной 2022 года скоростной поезд «Аллегро» в ближайшее время точно не будет запущен. Единственным вариантом попасть из одной страны в другую остается автомобильный транспорт.

При этом нормы, одобренные финским парламентов, противоречат правилам ЕС, запрещающим отказывать беженцам в убежище в чрезвычайных ситуациях.

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