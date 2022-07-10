«Заявились с полицией»: Гитарист группы «Земляне» Игорь Романов рассказал, как в его номере в молодости искали несовершеннолетнюю фанатку

Первой сценой группы стал ДК Милиции ФОТО: предоставлено организаторами

Совсем недавно на стадионе «Газпром Арена» весь зал в один голос спел гимн космонавтики «Трава у дома». Так прошел юбилейный концерт группы «Земляне», которая в этом году отметила свое 45-летие. На сцену вышли и те, кто стоял у ее истоков – гитарист Игорь Романов и барабанщик Владимир Киселев. Юбилей – это чудесное время, чтобы вспомнить, откуда все начиналось, поэтому вместе с «КП-Петербург» музыканты окунулись в свое прошлое, чтобы рассказать о бешенных фанатках, первых рок-концертах и необычных сувенирах от поклонников.

- Можете рассказать о своем первом запомнившемся концерте?

Игорь Романов: Начали мы с того, что покорили сцену ДК имени Дзержинского в Ленинграде. Мы были официально прикреплены к нему. Это был дом культуры МВД. При этом мы набрались смелости и первыми в стране назвались рок-группой, а не ВИА, не ансамблем. Такой парадокс – рок-группа при ДК милиции.

Сейчас группа не сбавляет популярности ФОТО: предоставлено организаторами

После ДК Дзержинского мы отправились покорять Кемерово. Это были наши первые гастроли. Вот там мы почувствовали и первый успех. Уже одного названия «рок-группа» на афишах было достаточно, чтобы люди ломились на концерт. Те, кому не хватало билетов, пытались пролезть в окна…

- Была ли тогда у молодых «Землян» какая-то своя грандиозная цель или мечта? Удалось ли ей сбыться?

Владимир Киселев: Мы хотели играть музыку и не хотели ничего другого. Но настоящую музыку, а не такую «шнягу», которую тогда играли ВИА. Удалось ли этой мечте сбыться? Мы репетировали. Мы репетировали по восемь часов в день два года, прежде чем составить полутора часовую программу для сдачи в Ленконцерт.

Меня часто спрашивают: «Почему Ваши песни 40 лет поют? Почему ваши песни до сих пор все радиостанции крутят? Почему на любом концерте зал поет ваши песни?!». Потому что это качество в первую очередь. Это наша сбывшаяся мечта. Успех – это многолетний ежедневный труд.

- Рокеры в советское время – это магнит для красавиц, поэтому не можем не спросить про поклонниц. Вешались ли они на вас?

Игорь Романов: Были такие, что просто нас преследовали. На улицах мы маскировались, потому что некоторые фанатки были совершенно сумасшедшие. Например, одна девица буквально за мной следила, однажды в автобусе она засунула мне руку в карман. Я заорал не своим голосом на весь автобус: «Что вы делаете?». Она смутилась и выскочила. И, кстати, после этого ее преследования прекратились.

Игорь Романов в молодости быстро стал одним из секс-символов ФОТО: предоставлено организаторами

Были и очень хорошие девушки, с которыми мы общались и затем дружили. Особый тип – это сердобольные, которые сразу нам в гостиницу несли пирожки и борщи – бедные мы, бедные, далеко от дома, голодаем…

Был еще такой эпизод, связанный с поклонницами. Я после концерта лежал у себя в номере, и вдруг, уже глубокой ночью, ко мне стучатся. Милиция! Оказывается, некая школьница заявила родителям, что она после концерта пойдет ко мне, дескать, я ее пригласил. И когда девушка на самом деле не пришла домой, они поспешили ко мне с милицией. Конечно, никого они у меня не нашли и потом сильно извинялись.

- Ваши гастроли охватывали не только СССР, но и другие страны, в каких поклонники оказались самыми радушными?

Владимир Киселев: Мы были первой советской группой, которая побывала в Японии и проехала по странам Северной Америки. Мы выиграли рок-фестиваль в Дрездене. Про Восточную Европу даже и не говорим. Мы поездили по миру достаточно, может быть, даже слишком. Конечно, ото всюду привозили сувениры. Чего нам только не дарили! Однажды даже подарили живого удава!

Фанатки в прямом смысле бегали за рокерами ФОТО: предоставлено организаторами

- Некоторые артисты, которые снискали популярность еще в советское время, жалуются, что их аудитория не готова воспринимать новые песни, а готова лишь слушать те, что когда-то стали хитами…

Игорь Романов: Когда-то я ушел из группы «Земляне», потому что существовавшая в те годы система не давала развиваться собственному творчеству. Мы не могли просто писать и петь песни. Автор музыки должен быть членом Союза композиторов. Автор слов – еще каким-то членом. Нам оставались лишь аранжировки. И я ушел, чтобы иметь возможность самореализоваться. К счастью, сейчас такой проблемы нет. Мы свободны в своем творчестве. И публика, которая, конечно, любит наши классические хиты, очень хорошо принимает и современные песни. На нашем юбилейном концерте мы еще раз в этом убедились.

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