Телефонные аферисты с Украины вернулись с новым подлым способом мошенничества

Мошенники снова обзванивают россиян Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Украинские мошенники, кажется, с нами навсегда. Если в первые дни спецоперации России казалось, что теперь-то телефонные аферисты оставят россиян в покое, то сейчас понятно, что это не так. Аферисты вернулись и с новой силой взялись обзванивать жителей разных городов. Как писала «КП-Петербург», первое время многие колл-центры в Днепропетровске и Киеве, из которых нам поступают звонки «из службы безопасности банка», закрылись. Но мошенники успели адаптироваться к новым реалиям и, как мы и предостерегали, начали новую атаку.

МОШЕННИКИ ВЕРНУЛИСЬ

Новые колл-центры стали открываться на западе Украины. Большая часть из них переехала во Львов, а те, что были в Киеве, возобновили свою работу. И теперь аферисты нашли новый способ обманывать россиян на деньги. Они предлагают сыграть на бирже и финансовых рынках. Предложение устроиться в один из таких офисов пришло и корреспонденту «КП-Петербург» (ранее мы на украинских ресурсах оставляли заявки на поиск работы, - прим.ред.).

Теперь вместо банков людей переводят на финрынки

- У меня вариант хорошей работы в Ивано-Франковске. Рассматриваете для себя переезд? – пришло неожиданное сообщение с Украины корреспонденту «КП» спустя несколько месяцев после опроса работодателей на теневом рынке Украины.

- Банк? – затаили дыхание мы.

– Не банк, но работа в телефонном режиме, у вас был опыт, возможно? – вопрошала рекрутер. - Работа в продажах, знаете что-то о финрынке? И какой у вас опыт работы в банке? (по легенде корреспондент «КП» ранее работал в мошенническом колл-центре).

«ДО 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ»

- А что такое финрынки? - уточняем мы. - То есть, мы предлагаем клиенту вложиться в акции компаний, создаем фиктивные вложения, показываем рост его прибыли, заставляя человека вложить еще больше денег? А потом обрушиваем его акции и говорим, что после такого краха необходимо стопроцентное вложение? И оно у нас для вас есть! И так до тех пор, пока все из человека не высосем?

Работа со страной-агрессором

- Ха, в общих чертах, да, - вдохновилась сотрудница колл-центра. – Работаем по российской базе. Мы толковых ребят, как вы, берем сразу на горячую базу - это люди, которые уже прошли регистрацию на сайте нашего рынка (их маскируют под настоящую валютные рынки, – прим.ред.). Наша компания работает в двух городах: Киев и Ивано-Франковск. Я сама тут достаточно долго, проблем с безопасностью у нас нет. Если вы с опытом, можно спокойно по 10 тысяч в баксах забирать. Но если говорить о первых двух месяцах, то будет около одной тысячи долларов зарплата, а дальше от вашей разговорчивости зависит. Ставка у меня 600 долларов, остальное - процент от закрытий. Я думаю, что в «банке» разговаривать ты точно научился. И проблем не возникнет.

В этот время в самих группах объявлений по набору в колл-центры сейчас предложений работы на «финрынке» куда больше, чем вакансий в «службе безопасности банка». Видимо, старая схема себя уже изживает, потому что многие россияне про нее знают. А вот желание вложить прибыльно свои деньги у россиян растет, поэтому аферисты активно и вводят в оборот новые идеи.

«ОТДАЛА БИРЖЕ ДВА МИЛЛИОНА»

Одной из жертв такого мошенничества стала 63-летнняя пенсионерка из Петербурга. Женщина накануне обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что в июне этого года она зарегистрировалась на сайте «Московская биржа». После этого с ней связались женщины, который представились сотрудниками компании и рассказали, как пополнить свой электронный кошелек.

- Я перевела деньги с двух карт, с одной 1,5 миллиона рублей, со второй две суммы: 600 тысяч рублей и 280 тысяч рублей, - вздыхала пенсионерка у полицейских.

После этого аферисты перестали выходить на связь. В общей сумме пенсионерка перевела мошенникам 2 миллиона 380 тысяч рублей. Сейчас аферистов ищет полиция. Были ли это аферисты с Украины или из России – пока неизвестно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как отличить сайт мошенников?

- Фишингове ресурсы стараются заманить пользователя невероятными и очень льготными условиями на рынке, – объясняет координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. – В целом же, условия и предложения на этом рынке выдержанны и почти одинаковы. Если пользователь имеет дело с чем-то сверхльготным, это повод задуматься. Такие сайты, как правило, даже не всегда пытаются копировать дизайн или адрес известного ресурса. Их создатели считают, что сами по себе условия должны притягивать потенциальных жертв. Но в некоторых случаях можно попасть и на ресурс, который копирует похожее доменное имя. Такое делается в расчете, что человек перейдет по ссылке и не будет обращать пристальное внимание на детали. Разумеется, адрес ресурса надо перепроверять и обращать внимание на любые потенциальные отличия от традиционных ресурсов. Также насторожить должна нестандартная система оплаты.

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