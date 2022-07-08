«Лежала в крови у дома»: Родители рассказали, как погибла 10-летняя девочка из Донецка, в память о которой в Петербурге появился мемориал

Школьница гуляла возле дома, когда на Донецк начали падать снаряды ФОТО: соцсети

- Тело напополам разорвало! Она у меня была одна! Одна, которую я берегла, как не знаю кого! – вздыхает мама 10-летней Вероники Бадиной у собственного дома в Донецке.

В тот день, 5 июля, Ника отпросилась у мамы погулять рядом с домом вместе с другом. Кто же знал, что уже через пару минут по центру города начнут бомбить ВСУ. Когда вокруг один за другим начали подрываться дома, Вероника поспешила к маме, но не успела забежать даже во двор.

История гибели школьницы быстро разлетелась по интернету. В Петербурге она тоже не осталась не замеченной. Мемориал в память о Веронике появился у здания консульства Франции и Музея обороны и блокады Ленинграда. Цветы неравнодушные жители города складывают у портрета улыбающейся девочки с котятами на руках. "КП-Петербург" узнала, по ком скорбит город.

Девочка умерла на глазах у мамы ФОТО: соцсети

- Я даже не хочу вспоминать тот день. Ника жила с мамой, поэтому когда я подъехал к дому, то уже увидел, что моя дочь лежит на асфальте у калитки вся в крови, чем-то накрытая, - еле сдерживая слезы рассказал «КП-Петербург» Сергей Бадин.

Девочку разорвало одним из снарядов прямо на глазах матери, шансов выжить у Вероники просто не было. В тот день Сергей с бывшей женой потеряли своего единственного ребенка, за жизнь которого так долго боролись. Когда Ника была совсем крошкой, у нее обнаружили анемию.

- Страшный диагноз, но мы боролись. Очень помогли врачи, сделали операцию, болезнь ушла не полностью, но отступила. У Ники появился шанс, - вздыхает Сергей.

Веронику похоронили 6 июня ФОТО: соцсети

Выпавшим шансом на здоровую жизнь девочка пользовалась с полна. У жизнерадостной хохотушки Ники был целый набор талантов, которые заботливо поддерживали и развивали родители.

- У нее так хорошо получалось рисовать, ей это нравилось и легко давалось. Еще дочь спортивными танцами занималась, на конкурсы постоянно ездила. Учиться не любила, честно говоря, троечницей была. Зато с животными - не разлей вода, - рассказал «КП-Петербург» Сергей.

Девочка занималась спортивными танцами ФОТО: соцсети

Два котика, которых уговорила родителей оставить дома Вероника, все еще ждут свою маленькую хозяйку, но 6 июня девочку похоронили.

- Последний раз я свою малышку видел на кладбище, - плачет разбитый горем отец. – И вот сегодня опять пойду. Пойду навестить. У меня здесь совсем никого не осталось…

Мемориал в Петербурге у консульства Франции активисты решили разместить не просто так. По одной из версий, Веронику убило снарядом из французского оружия.

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