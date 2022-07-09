Гигантская очередь выстроилась на фестиваль Epic Con в Петербурге

На фестиваль косплея и компьютерных игр Epic Con огромная очередь из посетителей попала под дождь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 9 и 10 июля проходит фестиваль кино, косплея и компьютерных игр «Epic Con». В первый день перед входом в здание на Красногвардейской площади, где проходит мероприятие, образовалась гигантская очередь из посетителей. Толпа людей растянулась на десятки метров, а те, кто не взял с собой зонт – мокнут под дождем.

- Это очередь на Epic Con. Чтобы показать ее побыстрее, наверное, мне нужно побежать, - удивляется числу людей в очереди корреспондент «КП». - На улице идет дождь, но людей это вроде не пугает.

Очередь тянется на несколько десятков метров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В очереди можно увидеть и тех, кто просто решил посетить мероприятие, и тех, кто явно хочет в нем поучаствовать. Последних можно узнать по костюмам и нарядам. Заметнее остальных – женщина кошка. Она одна из многих, у кого нет зонта в ненастную погоду.

Зонты и дождевики есть в очереди у людей, которые точно смотрели прогноз погоды на 9 июля. Другие находятся без этих спасательных во время непогоды вещей и пытаются прятаться у здания и под кронами деревьев.

Добавим, что вход на Epic Con открыли в 11:00 часов утра, но для VIP-обладателей билетов. Те, у кого билеты попроще, начали входить в здание на полчаса позже, в 11:30 часов. Оба дня фестиваль работает до 20:00 часов. Судя по кадрам и медлительности продвижения очереди, простоять в ней придется не менее 30 – по лучшим ожиданиям – или не менее 60 минут.

Кстати, самый дешевый билет стоит 1950 рублей, а самый дорогой – 3500 рублей. При этом после первого дня мероприятия цены на них поднимутся. Соответствующая надпись украшает сайт организаторов.