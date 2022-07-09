Фанаты освистали и сорвали выступление группы Би-2 на матче «Зенита» и «Спартака»

Концерт группы Би-2 освистали после победы "Зенита" над "Спартаком" из-за шарфа солиста Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерт группы БИ-2 освистали и сорвали после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Солист группы Лёва Би-2 вышел на сцену в шарфе команды «Спартака».

Жест солиста группы Би-2 не оценили фанаты "Зенита" Фото: Артем КИЛЬКИН

- Из-за криков фанатов «Зенита» группу Би-2 вовсе не было слышно. По сути, концерт сорвали. С фанатского Виража группу освистали и обматерили. При этом в конце первой песни игроки «Зенита» пошли к своим болельщикам, чтобы успокоить их. Им это удалось, и фанаты начали просто плясать и танцевать вместе с победителями этого матча, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

После первой песни группы команда "Зенита" направилась успокаивать своих фанатов Фото: Артем КИЛЬКИН

Солист Би-2 во время выступления сохранял невозмутимый вид, будто ничего не происходит. При этом после каждой композиции, которую группа исполняла, Лёва Би-2 ехидно кланялся в сторону фанатов «Зенита».

Как только игроки "Зенита" приблизились к Виражу болельщиков они перестали громко кричать и начали танцевать Фото: Артем КИЛЬКИН

В сторону же сектора фанатов «Спартака» солист Би-2 поклонился с шарфом и поблагодарил их за поддержку.

Болельщиков "Зенита" сумел успокоить Розенбаум, который вышел в шарфе команды-победителя Фото: Артем КИЛЬКИН

Группу Би-2 сменил Александр Розенбаум. На нем был шарф сине-бело-голубого цвета – «зенитовский».

Концерт группы Би-2 — сорван Фото: Артем КИЛЬКИН

Розенбаум успокоил толпу. Артист поздравил петербургскую команду с победой, а фанаты стали подпевать его песням.