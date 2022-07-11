«Это произошло по независящим от него причинам»: Отец Ивана Урганта раскрыл планы сына на дальнейшую карьеру телеведущего в России

Ургант снова выступает в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист Иван Ургант впервые после начала спецоперации России на Украине появился на публике. Телеведущего засняли во время выступления на мероприятии фонда «Друзья», председателем попечительского совета которого Ургант и является. Как сообщают, все проходило в парке Царицыно. Иван Ургант предстал перед публикой в одежде бренда Gucci. На актера было модное бордовое поло, темно-синий костюм и элегантные коричневые туфли. Некоторые отметили, что актер сменил имидж: отрастил волосы и был чисто выбрит.

Ранее многие спорили - вернется ли Иван на сцену в России. Его передача «Вечерний Ургант» перестала выходить, а сам ведущий на время покидал страну. Но позже все же вернулся. О дальнейшей карьере телеведущего «КП-Петербург» решила спросить у его отца – актера Андрея Урганта.

Иван Ургант впервые появился на публике в России Фото: СОЦСЕТИ

- Выступление Ивана в Царицино означает, что он будет продолжать карьеру в России?

- Что значит будет? Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь, - возмутился Андрей Ургант. - Просто по независящим от него причинам закрыли его программу временно. Вот и все.

Андрей Ургант также резко раскритиковал звезд, которые негативно высказывались об Иване после того, как он уехал из России в отпуск.

- То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить. Странно, что нет такого закона, который бы это прекратил, - посетовал Андрей Ургант.

Сам Иван Ургант в свою очередь ранее отвечал на колкие слова театрального режиссера Эдуарда Боякова, который обещал плюнуть в телеведущего при встрече. Юморист с иронией посетовал, что режиссер может захлебнуться своей же слюной, если будет долго ее копить.

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