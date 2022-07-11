В Петербурге впервые состоялся кейс-турнир PROFashion

Победители и призеры получили ценные призы, подарки и приглашения на стажировку от организаторов и партнеров кейс-турнира. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

8 июля на площадке Амфитеатра Ленполиграфмаш 15 команд студентов представили презентации по кейсам компаний-партнеров, чтобы найти пути популяризации профессий в сфере моды и легкой промышленности посредством современных каналов коммуникации (онлайн и оффлайн).

По задаче турнира команды создали концепции интернет-ресурсов, продвигающих профессии в сфере моды и легкой промышленности. Участники провели анализ целевой аудитории, предложили визуализацию, механизмы продвижения сообщества, медиа-план и форматы работы с целевой аудиторией.

Жюри оценивали проекты команд по нескольким основным критериям, а именно: реалистичность, широта и глубина анализа, структура и логика, презентация решения, ответы на вопросы и командная работа.

Победителями кейс-турнира стала команда SaintStyle, состоящая из студентов СПБГУ.

Второе место заняла команда Изоморфин, состоящая из студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и СПБГУ.

Третье место у команды PROWear, состоящей из студентов СПБГУ.

Помимо ценного опыта, общения с экспертами, победители и призеры получили ценные призы, подарки и приглашения на стажировку от организаторов и партнёров кейс-турнира.

Директор Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков по итогам отметил:

- Главная наша задача - решать актуальные проблемы сфере занятости Санкт-Петербурга. Одна из самых трудодефицитных отраслей Северной столицы - легкая промышленность. Мы по разному помогаем швейникам: находим для них кадры в регионах России и в ближнем зарубежье, устраиваем ярмарки вакансий, а сегодня в рамках нашего проекта для молодежи “Твой первый шаг в карьере” собрали лучшие, пытливые молодые умы из студентов ведущих университетов города, чтобы они, проанализировав ситуацию в отрасли, предложили свои оригинальные решения популяризации среди таких профессий как: швея, закройщица, технолог. Сегодня мы увидели, насколько команды талантливо и оригинально подошли к решению конкурсных задач. Думаю, что партнеры конкурса из работодателей, которые ставили эти задачи, возьмут в свой набор инструментов подбора персонала те концепции, которые сегодня презентовали для них ребята.