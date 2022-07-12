Петербург оказался в тройке самых дешевых городов России по «индексу борща»

В Петербурге оказался почти самый дешевый борщ в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивительно, но Петербург, признанный мировыми экспертами самым дорогим для жизни мегаполисом России – даже дороже Москвы – оказался одновременно одним из самых дешевых. Правда, только по «индексу борща».

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу, - отмечают авторы проекта, информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда».

Так, в расчете на одну семью из четырех человек, набор из девяти продуктов, включающих картошку, капусту, лук, морковь, чеснок, свеклу, курятину, сметану и черный хлеб, будет стоить в Петербурге всего 135 рублей 87 копеек.

Это гораздо ниже средней цены набора по России, которая составляет 184,5 рубля.

Дешевле, чем в Петербурге, сварить борщ можно только в Воронеже (113 рубля 62 копейки) и в Волгограде (133 рубля 15 копеек).

Москва, к примеру, держится ближе к средней планке рейтинга. В столице суп стоит 168 рублей 58 копеек.

Отметим, что на среднюю стоимость набора продуктов сильно влияют города Дальнего востока и Крайнего Севера. На высшей точке списка – столица Чукотки Анадырь, где борщ на четверых будет стоить более 367 рублей. Второе и третье место держат Магадан (343 рубля) и Норильск (268 рублей).

А всего среднюю планку превышают 11 городов. Кроме тройки «лидеров» это Чита, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и Ханты-Мансийск.

В центральной России суп варить гораздо дешевле.

Отметим, что все данные верны по состоянию на июль 2022 года.

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