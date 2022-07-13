«Жили за счет больного раком ребенка»: Многодетная семья из Петербурга шесть лет снимала порно с маленькой дочерью для продажи извращенцам

В семье было пятеро деток ФОТО: соцсети

Что происходит за закрытыми дверями соседей, всегда остается большой загадкой. Ворчливая старушка у парадной может оказаться любящей бабушкой десяти внуков, а история приличной с виду многодетной семьи может с трудом влезть в 35 томов уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком.

Такой "приличной" семье оказались и Скородубовы (имена изменены, - прим. Ред.) из Ленинградской области. Пятеро деток, трехкомнатная квартира, работяга-муж, казалось бы, все как у людей. Так и было, пока не вскрылось обратное. Оказалось, что шесть лет супруги снимали и продавали порно со своей старшей дочерью, которой на момент начала съемок было 5 лет. И все это продолжалось на протяжении... 6 лет! "КП-Петербург" решила разобраться, как в благополучной с виду семьи родители так долго издевались над ребенком.

Обвинение, выдвинутое супругам, стало шоком для друзей ФОТО: соцсети

ОТЕЦ - СУТЕНЕР

Социальные сети Скородубовых пестрят семейными фотографиями. На одной многодетные родители Мария и Михаил, взявшись за руки, ведут дочь в первый класс. Девочка с бантиками и цветами - настоящая принцесса. На другой фотографии родители играют уже с девчушкой помладше - окруженная игрушками малышка улыбается, сидя на диване.

Под каждым фото подпись: "Дети - смысл жизни", "Наш малыш пошел в садик", "Мы счастливая семья". Но чем ниже по странице Марии спускаешься, тем больше возникает вопросов. Постепенно посты о радостях материнства начинают разбавлять предложения интим-услуг и фотографии полуголых женщин. Еще больше пугают сообщества, на которые подписана мать пятерых детей - виртуальные знакомства, чат-рулетки, секс-знакомства.

Хобби у всех разные, поэтому не осуждаем, а изучаем дальше. Страницы в соцсетях в современных реалиях хоть и говорят о многом, но паспортом не являются, поэтому за достоверной картиной жизни семьи "КП-Петербург" обратилась к друзьям Скородубовых, но многие из них оказались не товарищами, а… знакомыми по интересам.

Сама Мария нигде официально не работала и сидела с детьми ФОТО: соцсети

- Я с ними только в соцсетях общался. Познакомились на почве общих интересов, так сказать. Они мне предлагали. Эм… Секс втроем, - застенчиво сообщил "КП-Петербург" один из тех, кто числился у пары в друзьях.

- За деньги предлагали?

- Нет, ни о каких деньгах речи не шло. Бесплатно, - уверяет собеседник.

Вопрос этот у нас возник неспроста, ведь среди кучи фейковых друзей все же удалось найти тех, кто общался с семьей лично. Они и приоткрыли завесу тайны над тем, что творилось в стенах трехкомнатной квартиры Скородубовых.

- Мы не очень близко общались, но знаю, что Мария занималась проституцией. Точнее, Миша был ее сутенером, если так можно выразиться. Он ее сдавал в аренду. Она об этом сама рассказывала, да и все соседи давно были в курсе, - рассказала “КП-Петербург” подруга необычной семьи Елизавета.

Порно пара снимала на протяжении шести лет ФОТО: соцсети

- То есть, они этим на жизнь зарабатывали?

- Да, плюс они за счет детей жили и болезни Вити. Всего у них пятеро детей, если Витя еще жив, - вздыхает женщина.

- А что произошло с Витей?

- У мальчика рак. К ним волонтеры даже как-то приезжали - привозили вещи, продукты, лекарства, памперсы. Они тогда остались в полном шоке от этой семейки, - говорит Елизавета.

ЖИЛИ ЗА СЧЕТ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

Порывшись в группах помощи больным деткам, "КП-Петербург" действительно наткнулась на анкету маленького Вити за 2019 год.

"У многодетной семьи из Синявино произошло то, что язык не поворачивается назвать испытанием свыше. У младшего ребенка обнаружили опухоль Вильмса (нефробластому). Малыш уже прошел две химиотерапии, пункцию костного мозга и десятки болезненных процедур", - гласил призыв о помощи.

Общих детей у пары было четверо, старшая девочка родилась у Марии в другом браке ФОТО: соцсети

Что удивительно, отзывчивые по своей натуре волонтеры эту историю вспоминают с неким содроганием, тогда у них было очень много вопросов к вопрошающей о помощи матери.

- Помню, что ребенок у врачей оказался совершенно случайно. У него живот болел, был очень вздут, но родители к медикам не обращались. Спасла его тогда соседка. Она увидела во дворе скорую, которая приехала к другому ребенку, и попросила врачей заодно посмотреть и их мальчика, - рассказала "КП-Петербург" одна из волонтеров.

Смущало волонтеров и то, на что именно собирали деньги родители. В списке числились коляска, кроватка, одежда, обувь, лекарства, в общем стандартный набор.

- Мама Вити постоянно собирала деньги на одни и те же вещи, - отмечает волонтер.

О расходах семья нигде не отчитывалась, хотя и создала отдельную группу по сбору средств. Постепенно люди засомневались не только в искренности слов Марии и Михаила, но и в самом существовании болезни у ребенка. Однако те, кто все же знаком с семье, уверяют, что проблема действительно была.

По рассказам близких, пара даже не поднимала руку на детей ФОТО: соцсети

- Витя их четвертый ребенок. Из-за химиотерапии он всегда был лысеньким, болезнь обнаружили, когда он был еще совсем маленьким. Маша с Мишей очень старались его вылечить, она не работал, сидела с ребенком. Потом у них родился еще один мальчик. Около года назад они вдруг перестали выходить на связь, я подумал, что уехали из страны. Они об этом мечтали, говорили, что там есть хорошие клиники, где Витю могут вылечить, - рассказал друг семьи Николай.

"НА СТРАНИЦЕ ПОХАБЩИНА"

Только год назад Скородубовы уехали не в другую страну, а в СИЗО. Именно тогда их задержали сразу по трем статьям: о сексуальном насилии, пособничестве в нем, а также съемках и распространении порно. По ним же следователи насчитали целых 23 эпизода, которые едва уместились в 35 томов уголовного судопроизводства.

Подробностей дела полиция не раскрывает, так как оно касается половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Известно, что порно супруги снимали вместе со своей старшей дочерью, когда той было от 6 до 11 лет. Девочка не была их общим ребенком, когда в жизни Маши появился Михаил, у нее уже была дочь.

Семья собирала деньги на лечение мальчика ФОТО: соцсети

- Старшая девочка у них затюканная очень. У нее на странице постоянно писал кто-то какую-то похабщину, - говорят волонтеры.

По одной из версий, продажа детского порно якобы стала для семьи возможностью заработать деньги на лечение сына. Но в это никто не верит.

- Они вообще не платили за его лечение. Даже градусник выпрашивали у волонтеров, денег было жалко, - уверяет Елизавета.

Сейчас Скородубовы уже лишены родительских прав на всех детей. Ребята находятся в интернате, а уголовное дело готово для передачи в суд.

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