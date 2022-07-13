Коллективный иммунитет к коронавирусу упал в Петербурге ниже 30 процентов

Маски петербуржцам еще могут пригодиться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга бьют тревогу: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в городе упал заметно ниже 30 процентов. Учитывая, что в период массовой вакцинации иммунитет был выше 80 процентов, такие показатели беспокоят врачей.

- Уровень коллективного иммунитета в Петербурге снижается катастрофически, - заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

Причиной стал низкий уровень ревакцнации. Из более чем трех с половиной миллионов горожан, сделавших себе прививку, повторный укол через полгода получили лишь около 360 тысяч человек. То есть примерно каждый десятый.

Отметим, что данным федерального портала Стопкоронавирус.рф, куда стекаются сведения от региональных штабов, по состоянию на 8 июля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге составляет 25,8 процента.

За последние сутки в городе заболели 284 человека, выздоровели – 285, а скончались четверо пациентов.

Напомним, что накануне губернатор Петербурга вновь призвал горожан носить маски в общественных местах.

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