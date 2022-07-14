Команда в сборе: Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вернулся к жене и детям

Семья Малафеевых снова вместе! Фото: СОЦСЕТИ

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вернулся к жене Екатерине. Холостяком футболист побыл всего полгода. О разводе звездная пара сообщила в октябре прошлого года и причиной стали остывшие чувства к друг другу. При этом экс-голкипер остался жить в пятикомнатной квартире на Крестовском острове, а супруга съехала вместе с их общим сыном.

Бывшие муж и жена пытались поддерживать общения ради детей, но поклонники Екатерины Малафеевой заметили, что Вячеслав все чаще и чаще видят с ними, да еще и в квартире экс-возлюбленной. Та быстро сдалась и прояснила ситуацию. По словам Малафеевой, они решили дать их любви второй шанс. В том числе и из-за общих детей.

- За полгода мы так и не развелись. Хотя в СМИ нас развели и поженили дважды. Я была уверена, что это конец, просто пройдет время и мы сможем дружить, как и раньше, и будем прекрасными родителями для наших детей, - призналась Малафеева в соцсетях. - В мае я вернулась домой, пока идет ремонт в моей квартире, без мыслей изменить что-то в наших отношениях. План был на 1,5 месяца и дальше уже топить до конца, развод со всеми вытекающими. Но что-то пошло не по плану.

Сам Малафеев пока не комментирует ситуацию. Его супруга заявила, что больше не будет транслировать личную жизнь как раньше. До несостоявшегося развода парочка часто делилась совместными снимками в объятиях друг друга.

Напомним, в браке Малафеевы пробыли десять лет. Пара воспитывает троих детей: младший, Алекс, — их совместный ребенок, а старшие, Ксения и Максим, — дети 43-летнего Малафеева от первого брака с Мариной Малафеевой, которая погибла в ДТП в 2011 году. Недавно дочь вернулась из реабилитационного центра. Где лечилась от наркотической зависимости.

К слову, Вячеславу Малафееву приписывали роман с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой. Они оба были участниками реалити-шоу «Звезды в Африке» и на камерах не стеснялись проявлять друг к другу симпатию.

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