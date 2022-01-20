После развода Вячеслав Малафеев оставил себе пятикомнатную квартиру на Крестовском острове

Футболист не смог расстаться с квартирой мечты после развода. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Похоже, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев начал делить имущество со своей женой Екатериной. Напомним, супруги объявили о разводе осенью 2021 года спустя шесть лет брака. Тогда же бывшие решили и разъехаться. Голкипер оставил себе пятикомнатную квартиру на Крестовском острове.

В выпуске шоу «Рум Тур» на YouTube Малафеев показал свое холостяцкое логово. Пятикомнатная квартира в 360 квадратов находится на шестом этаже. Футболист выкупил сразу весь этаж и объединил площадь. Судя по кадрам из гардеробной, бывшая жена Екатерина забрала все свои вещи и в шкафах остались висеть лишь мужские рубашки и пиджаки.

Екатерина Малафеева забрала все вещи из общей спальни. Фото: youtube.com/channel/UC60YDDGSq7HiqV32oSZzN2w

Малафеев признался, что квартира дорого ему обошлась, но он долго мечтал жить именно на Крестовском острове в Петербурге.

- Я всю жизнь мечтал жить на Крестовском острове с самого начала карьеры. Когда еще сам жил на окраине города и только под завершение карьеры смог себе это позволить. Кто-то скажет дорого, но я 17 лет играл в футбол, - уверен футболист.

Напомним, у Малафеева трое детей, самый младший общий ребенок с Екатериной. Бывшая супруга съехала к своими родителям и ищет новую квартиру. Сейчас Алекс живет с мамой, а старший сын остался с отцом. Восемнадцатилетняя дочка Ксения уже почти год находится в реабилитационном центре из-за наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На руинах счастье не построишь»: Вячеслав Малафеев объявил о разводе, пока жена уехала в ЮАР

Месяц назад пара даже разъезжалась, но решила вновь попробовать спасти брак (подробнее)