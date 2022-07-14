Скрывает болезнь: Отец Филиппа Киркорова назвал настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из страны

Бедрос Киркоров высказался об отъезде Пугачевой Фото: Евгения ГУСЕВА

Переезд из России юмориста Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой сейчас обсуждают многие представители шоу-бизнеса. Последние несколько месяцев звездная пара живет в Израиле. Сама Алла Борисовна резких высказываний по поводу политики своей страны не допускает и даже обещает вернуться к сентябрю в Москву. А вот из-за критики, с которой обрушился на спецоперацию Галкин, на него даже могли возбудить уголовное дело, но ограничились лишь проверкой. Недавно за пару и свою бывшую жену вступался король эстрады Филипп Киркоров, который призвал прекратить отрезать «куски от нашего общества». «КП-Петербург» решила узнать мнение и отца певца Бедроса Киркорова.

- Что касается Аллы Пугачевой - это ее собственное дело, - поделился с «КП-Петербург» Бедрос Киркоров. - Она сказала: «Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине». Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Хочешь – уезжай, не хочешь – не уезжай, ничего страшного. Она решила за себя. Пусть думает, что она теряет здесь своих зрителей, теряет многое. Но это ее дело. Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать - это еще больше нагнетать, не надо. Она дала нашему государству все-таки и популярность, и Золотой Орфей.

Галкин и Пугачева уехали из страны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Что же касается Максима Галкина, Бедрос Киркоров так и не понял до конца его позицию. По его словам, тот говорит слишком «завуалировано».

- Мы с кем ведем боевые действия? С народом или фашистами, бандеровцами, которые остались там, провели переворот. Переворот был сделан гадский, и здесь играли американские деньги, - уверен отец Филиппа Киркорова. - Так что извините меня, пожалуйста. Два славянских народа должны жить в мире, но они не понимают это. Пришли к власти люди, которые не думают об Украине. Исторически посмотрите: Россия всегда была бельмом в глазу западных стран. Но все, кто приходил к нам воевать, уходили разбитыми. Так и будет, если они посмеют. Другого пути нет у нас, мы должны освободиться от фашизма. В Болгарии тоже видите, что творится. Целый год не могут определиться с позицией. А Галкин - это его дело. Я бы не поступил так, как он. Никогда.

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