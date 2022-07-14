Репетиция началась с маршей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая репетиция парада ко Дню ВМФ началась в Петербурге. Для этого с семи часов вечера в центре города была перекрыта для движения автомобилей часть набережных и прилегающих к ним улиц. Таких репетиций будут несколько.

- Сегодня с 19:00 до 22:00 часов, а также 19 и 21 июля с 19:00 до 23:00 будут введены ограничения движения на Адмиралтейской набережной; Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара; Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, а также в Адмиралтейском проезде, - уточняет в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

На набережных собрались зрители. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как результат – сильнейшие пробки на Невском проспекте, на протяжении от Садовой улице до Дворцовой площади. В обратную сторону стоит Дворцовый мост, Дворцовый проезд и Невский проезд до канала Грибоедова.

Стоят также Вознесенский проезд, Адмиралтейский проезд и Гороховая улица.

А в Петербурге в это время идет дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот на набережных Невы, несмотря на сильнейший дождь, собрались десятки зрителей, желающих увидеть военные корабли. Но все началось с военных маршей.

Не обошлось и без инцидента, на перекрытую Адмиралтейскую набережную с катера всадилась веселая и нетрезвая компания. Их вежливо попросили удалиться.

Девушку из веселой компании попросили удалиться. Фото: Артем КИЛЬКИН

А те горожане, кто остался дома, могут посмотреть прямую трансляцию мероприятия, которую «КП-Петербург» ведет в группе в «Одноклассниках».

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