Репетиция началась с маршей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Первая репетиция парада ко Дню ВМФ началась в Петербурге. Для этого с семи часов вечера в центре города была перекрыта для движения автомобилей часть набережных и прилегающих к ним улиц. Таких репетиций будут несколько.
- Сегодня с 19:00 до 22:00 часов, а также 19 и 21 июля с 19:00 до 23:00 будут введены ограничения движения на Адмиралтейской набережной; Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара; Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, а также в Адмиралтейском проезде, - уточняет в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
На набережных собрались зрители.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Как результат – сильнейшие пробки на Невском проспекте, на протяжении от Садовой улице до Дворцовой площади. В обратную сторону стоит Дворцовый мост, Дворцовый проезд и Невский проезд до канала Грибоедова.
Стоят также Вознесенский проезд, Адмиралтейский проезд и Гороховая улица.
А в Петербурге в это время идет дождь.
Фото: Артем КИЛЬКИН
А вот на набережных Невы, несмотря на сильнейший дождь, собрались десятки зрителей, желающих увидеть военные корабли. Но все началось с военных маршей.
Не обошлось и без инцидента, на перекрытую Адмиралтейскую набережную с катера всадилась веселая и нетрезвая компания. Их вежливо попросили удалиться.
Девушку из веселой компании попросили удалиться.
Фото: Артем КИЛЬКИН
А те горожане, кто остался дома, могут посмотреть прямую трансляцию мероприятия, которую «КП-Петербург» ведет в группе в «Одноклассниках».
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